Vincita da 43 mila euro con un 6 

La dea bendata fa nuovamente capolino in città. Nell’estrazione di due giorni fa del concorso della formula settimanale di “Si vince tutto SuperEnalotto” è stato centrato a Nuoro un “6” dal valore di 43.563,72 euro. La vincita fortunata è stata registrata nel punto vendita Sisal tabacchi edicola di Francesco Pittalis, in via Badu ‘e Carros, con una schedina cartacea da due pannelli da cinque euro giocata da un anonimo scommettitore. La combinazione vincente è stata 7, 9, 17, 25, 68, 89 ed il montepremi complessivo in palio assegnato con l’estrazione di mercoledì è stato di 167 mila euro con 13 mila 198 vincite complessive. Oltre all’unico sei in tutta Italia registrato a Nuoro sono stati centrati anche sette “5” da 816,02 euro ciascuno, mentre sono stati 237 i punti “4” pagati 58,12 euro, 2.379 i punti “3” da 21,89 euro e 10.574 i “2” da 5 euro.

La dea bendata mancava da un po’ di tempo in città con vincite importanti.

Negli anni scorsi non sono mancati “colpacci” capaci di cambiare la vita come quello del 2014 quando con il concorso “Un turista per sempre” un anonimo nuorese si era portato a casa 1,7 milioni, mentre nel 2017 al concorso a premi “Gratta e vinci” era arrivata una vincita da ben mezzo milione di euro

