Vincita da 25mila euro nel bar di via Zuddas 

Vincita da 25mila euro al 10eLotto nel bar tabaccheria “Stepan Caffè” di via Giuseppe Zuddas. Felice il titolare Patrich Melis, che ovviamente tiene per sé il nome del fortunato vincitore: «Ha fatto una giocata da 30 euro e non è cliente abituale», si limita a dire Melis. «Sono molto contento per lui e spero che ne ha davvero bisogno». Non è la prima volta che nella ricevitoria dei fratelli Melis avviene una vincita importante: «È successo varie volte», conferma Patrich Melis.

RIPRODUZIONE RISERVATA