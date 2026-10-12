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Golf.
13 ottobre 2026 alle 00:08

Vincis e Preti Moavero nuovi campioni sardi 

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Due giornate, diciotto buche e 82 giocatori per laureare i due campioni. Nel weekend è andata in scena la 39ª replica del Campionato Individuale Sardo di Golf e i green dell'Is Molas Golf Club di Pula hanno fatto da più che degno teatro.

Alla fine il mattatore è stato Francesco Vincis, portacolori del circolo ospitante, che ha realizzato la migliore performance con un totale di 151 colpi (7 sopra il par del campo). A firmare la doppietta di Is Molas, al secondo posto con sei colpi di ritardo, il giovane Mario Marigo (157). Fleming Sorensen (Golf Florinas) ha occupato il restante gradino del podio con 159 colpi.

Doppietta del Pevero Golf Club, invece, in campo femminile. Campionessa Sarda si è laureata Guenda Valeria Preti Moavero con 169 colpi, davanti a Emanuela Piccinini. Tra i giovani, ha prevalso Enrico Grilletti (Is Molas), nuovo campione sardo Juniores con lo score di 161 colpi sui due giri del percorso.

Nelle categorie nette: Alessandro Vincis (Mora Bianca) con 144 colpi e Danilo Ferrari (Is Molas) con 140 colpi hanno prevalso in campo maschile, mentre in quello femminile si è imposta Elisabetta Miglior (Is Molas) con 144 colpi. Tra gli Juniores, primo Alessandro Cuccu (Is Molas) con 155. Quella di Is Molas non era l’ultima gara federale di una stagione che si concluderà invece domenica prossima al Florinas Golf Club con la finale del Sardinia Lions 9+9 buche.

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