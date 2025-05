Vincio Murru, oggi ricordo in musica  

Un incontro per il ricordo, a dieci anni dalla scomparsa. Villanova Strisaili commemora don Vincio Murru, sacerdote salesiano, instancabile animatore, sportivo e musicista, scomparso il 7 maggio del 2015, con un piccolo omaggio pensato dall’associazione Su Scusorgiu. L’appuntamento è per oggi a Villanova. Alle 16 è in programma la deposizione di un omaggio floreale nel cimitero di Villanova, alle 17 la messa nella chiesa di San Michele Arcangelo celebrata dal parroco don Giuliano Pilia.

A seguire, nel sagrato della chiesa il ricordo di don Vincio nelle parole dei parrocchiani di Villanova, del presidente dell’unione ex allievi salesiani di Lanusei Umberto Martinelli e degli amici. A seguire spettacolo musicale alla presenza degli artisti Remo e Vincenzo, Angelo Melis, Antonello Tatti e Luigi Monni. Un rinfresco concluderà la serata. Per anni anima dell’istituto salesiano poi diventò parroco di Villanova.

