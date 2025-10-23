Vinciguerra, il primo mattoncino in B 

La prima partita tra i professionisti non si scorda mai. Il giovane attaccante del Cagliari Alessandro Vinciguerra, in prestito quest’anno al Pescara in Serie B, ha esordito sabato contro la Carrarese. «È stata un’emozione inspiegabile», ha rivelato a “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina. «Quando il mister mi ha chiamato ha iniziato a battermi forte il cuore, ho pensato a tutti i sacrifici fatti. Mi trovo bene a Pescara, la città è molto carina con un gruppo di calciatori top. Spero di mostrare il mio valore per poi tornare a Cagliari».

Una dedica speciale per il debutto in B: «A mio nonno che non c’è più. Ha fatto tanti sacrifici per me. Se ci fosse stato, sarebbe stato il più bello della sua vita».

Vinciguerra, napoletano, è arrivato nell’Isola a soli 13 anni. Ricorda le difficoltà iniziali lontano dalla famiglia, l’amicizia con Idrissi e Nicola Pintus in particolare. E chiaramente il percorso nella Primavera di cui è stato il capitano e con la quale ha vinto e sollevato una Coppa Italia: «È stato un onore quel giorno festeggiare con la bandiera dei quattro mori, ero emozionatissimo per quello che avevo fatto e per i nostri tifosi. L’ho fatto per ricambiare l’affetto che mi hanno dato». Pisacane? «Ha una mentalità pazzesca, vincente. Farà grandi cose».

