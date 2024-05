«Vinciamo diffondendo valori sani»  

La maglia dei vincitori l’hanno conquistata sul campo quest’anno, quella della sportività la porteranno sempre. Loro sono i ragazzi della Scuola Calcio di Sestu. Quest’anno si sono portati a casa il primo posto nel loro campionato, e un triplo record: miglior attacco con 122 gol, migliore difesa con 31 reti subite, mentre l’asso della squadra, Leonardo Cordeddu, ha segnato 51 gol. Una squadra under 15, di 200 tesserati, forse futuri campioni ma che nel presente vogliono prima di tutto giocare: «È la vittoria dei nostri ragazzi», commenta un entusiasta Massimiliano Piras, che li allena insieme a Fabio Dessì. «A loro dico sempre di essere corretti, rispettare avversari e arbitro, di inseguire i loro sogno dando il massimo».

Nessun giudizio

Qui non ci sono giudizi: «Preferisco che sbaglino facendo qualcosa di propositivo, anche prendendosi qualche rischio, anziché giocare timidi e senza personalità, devono divertirsi e trovare piacere nel giocare». Negli anni la Scuola Calcio è cresciuta tanto: «Abbiamo guidato uno splendido gruppo di ragazzi, e raccolto il frutto di un lavoro decennale», continua Piras. «Sono tornato in veste di allenatore dopo aver giocato da ragazzino nella storica società G.S. Sestu, dove l’allenatore era proprio il mitico Fabio Dessì. È quello che volevo fare da sempre, è una passione che ti insegna a divertirsi insieme».

L’importanza dei valori

Il campione Leonardo, 14 anni, lo dice da subito: «È merito di tutto il gruppo. Mi è piaciuto tutto, sia il rapporto che c’è tra di noi che è come una seconda famiglia, sia la forza con cui abbiamo affrontato e lottato restando sempre tutti uniti». Non ha solo l’argento vivo ma anche tutti i metalli addosso Fabio Siddi, 15 anni, che spiega: «Ho scelto questo sport perché è quello che mi è piaciuto di più dopo aver provato tutti gli altri. Mi piace l'emozione che si prova segnando un gol. E poi è un ottimo modo per mantenere l'attività fisica e la salute». Fabio ha scelto il ruolo da difensore centrale, «ma ho segnato comunque 8 gol. Mi è piaciuto perché posso sentirmi come in una famiglia qui. C’è gente appena arrivata, la accogliamo per farla sentire subito bene». Ora la squadra è pronta per la categoria Juniores. Ma i ragazzi non sono tesi, solo emozionati e non vedono l’ora di iniziare: «Ce la metteremo tutta». Perché sul sogno per il futuro non hanno dubbi: «Diventare un calciatore professionista», dicono quasi in coro. Tutto questo nel vecchio “campo nero” che col tempo sta migliorando, con erba, spogliatoi e tribune: «Adoro seguire i ragazzi e stare in mezzo a loro, sono felice per la vittoria ma soprattutto per la loro coesione e la loro grande capacità di divertirsi, un grande plauso alla società e anche ai genitori per i valori che trasmettono», commenta l’assessore a Sport e Servizi Sociali Mario Alberto Serrau. «Questi ragazzi sono il nostro orgoglio, come amministrazione crediamo tanto nello sport», è il commento della sindaca Paola Secci.

