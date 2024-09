Vinci riesumato: «Per la moglie è vivo» 

FIRENZE. Tra 90 giorni l’esame del Dna dirà se i resti riesumati nel cimitero di Montelupo Fiorentino sono di Francesco Vinci, figura chiave nella pista sarda sui delitti del mostro.

L’urna

L'operazione è stata ordinata dalla procura dopo che la vedova Vitalia Melis e i figli avevano chiesto un test per capire se l’uomo trovato ucciso, incaprettato e carbonizzato nel bagagliaio di un’auto nell’agosto 1993 nella campagna di Chianni (Pisa) fosse veramente quello del loro congiunto. Poco dopo l’alba nel cimitero sono arrivati i Pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti e Sergio Vinci, uno dei figli. L’urna coi resti è stata portata all’istituto di Medicina legale di Firenze, dove esperti della procura e consulenti di Vitalia Melis estrarranno il Dna da confrontare con quello dei figli.

Il delitto del 1968

Vitalia Melis ha il forte sospetto che il marito sia ancora vivo - spiega il criminologo Davide Cannella - Racconta di aver visto Francesco che da un’auto la salutava con un cenno della mano. Questo avveniva qualche giorno dopo la scoperta della morte del marito. Andò dai carabinieri, ma la cosa non ebbe seguito». E poi: «Vitalia è sempre stata la detentrice dei segreti del marito e afferma di aver avuto, negli anni, segnali inequivocabili della sua esistenza in vita». Francesco entrò con il fratello Salvatore nell’indagine sull’assassino delle coppiette a partire dal caso di Barbara Locci e Antonio Lo Bianco, uccisi nel 1968 nelle campagne di Lastra a Signa con una Beretta calibro 22. Stefano Mele, marito della donna, accusò i fratelli Vinci, amanti della moglie, ma fu condannato per duplice omicidio e calunnia. L’arma non fu ritrovata, ma fu utilizzata nel 1974 per uccidere Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini a Borgo San Lorenzo. Nel 1982 Francesco Vinci fu arrestato, sospettato di essere il mostro. Mentre era in carcere, nel 1983, il killer tornò a uccidere e per lui cadde ogni accusa. Dieci anni dopo fu attribuito a lui il cadavere ritrovato con quello dell’amico Angelo Vargiu, suo servo pastore.

