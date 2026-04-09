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L’iniziativa.
10 aprile 2026 alle 00:26

Vinci della Ferrini miglior giocatore dell’Eccellenza 

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Con largo anticipo Matteo Vinci, esterno offensivo della Ferrini Cagliari, si è aggiudicato la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza 2025/26. Già alla 26esima giornata il giocatore dei blucerchiati ha raggiunto quota 22 punti diventando irraggiungibile e a tre giornate dalla fine conserva cinque lunghezze di vantaggio sull’attaccante Ousmane Balde del Buddusò, avanzato a quota 17. Più indietro Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa) e Daniele Cannas (Villasimius), entrambi raggiunti a quota 16 da Alessandro Cadau (Nuorese) e Diego Humberto Di Pietro (Ossese).

Quinta edizione

Vinci si aggiudica così la quinta edizione dell’iniziativa ideata da L’Unione Sarda in collaborazione con il Comitato regionale Sardegna della Figc. Il percorso si concluderà con il tradizionale gran galà di fine stagione, quando saranno premiati tutti i protagonisti dell’annata. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, nella sua carriera ha indossato anche le maglie di Samassi, Muravera, Guspini, Nuorese, Atletico Uri, Ghilarza e Ossese. Raccoglie il testimone dalla coppia protagonista nella scorsa stagione, Madou Mabo (ex Barisardo) e Stefano Mereu (Alghero).

Promozione

Nel girone A di Promozione a tre turni dal termine allungo significativo per Andrea Girseni della Freccia Parte Montis, che ha conquistato il 25esimo punto stagionale e allunga sul capocannoniere Andrea Sanna (Terralba), fermo a quota 23 e agganciato da Alberto Usai (Selargius). Alle loro spalle, con 21 preferenze, Edoardo Sedda raggiunge il compagno di squadra Daniel Bilea (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Maggiore equilibrio nel girone B, dove Marcelo Gavim Bruno della Macomerese grazie al 20esimo voto si è portato da solo al comando della graduatoria. Gavino Molozzu (Atletico Bono) e Mattia Asara (Castelsardo) restano a quota 19 e sono raggiunti da Santiago Mateucci (Coghinas) e Federico Pireddu (Li Punti). A quota 18 inseguono Edoardo Donati (Arzachena), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Oscar Kevin Foddai (Thiesi), mentre il bomber Diego Barboza segue con 17 preferenze.

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