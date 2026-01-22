Vinci ancora davanti a tutti 

Matteo Vinci continua a dominare la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza confermandosi uno dei protagonisti assoluti della stagione. Nella terza giornata di ritorno l’esterno offensivo della Ferrini Cagliari ha conquistato il diciassettesimo voto stagionale da parte degli allenatori avversari, risultando tra i migliori nel pareggio contro l’Iglesias. Vinci è stato votato in tutte le gare disputate finora a eccezione di quella con l’Ossese, saltata per influenza, a conferma di una continuità di rendimento rara.

La classifica

Nel trofeo ideato dall’Unione Sarda assieme alla Federazione calcistica regionale, alle spalle del leader il divario resta significativo. Il primo inseguitore, Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, è fermo a dodici punti, con cinque lunghezze di ritardo, non essendo entrato nel terzetto dei migliori nel derby vinto contro il Tempio. Una distanza che evidenzia il passo imposto dal giocatore dei blucerchiati.

Sale a quota undici il capocannoniere Ousmane Baldé del Buddusò, decisivo con il suo decimo gol stagionale nel successo in rimonta contro la Nuorese. Lo raggiungono Andrea Corda della Ferrini Cagliari e il portiere del Villasimius Matteo Forzati, protagonista nel delicato confronto vinto dai sarrabesi contro il Tortolì. L’estremo difensore gialloblù si è distinto con una parata determinante in avvio di gara su una conclusione ravvicinata di Menseuez.

Decima preferenza per Fabio Cocco della Nuorese, Nicolas Martin Capellino dell’Iglesias e Daniele Cannas del Villasimius. I tre agganciano Alessandro e Filippo Carraro (Nuorese) e Diego Humberto Di Pietro dell’Ossese, in una graduatoria che resta molto corta alle spalle delle prime posizioni.

Un gradino sotto

Nel campionato di Promozione si è disputata la seconda giornata di ritorno. Nel girone A la lotta è particolarmente serrata: balza al comando Andrea Sanna del Terralba, che conquista la quindicesima preferenza. L’attaccante ex Arzachena e Monastir guida anche la classifica dei marcatori con sedici reti.

Alle sue spalle, a quota quattordici, ci sono Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni (Freccia Parte Montis), Alberto Usai (Selargius) e Gino Noli (Tonara). Sale a tredici punti Edoardo Sedda dell’Ovodda.

A dodici preferenze figurano Marco Gianoli (Tharros), Raffaele Picciau (Uta 2020), Samuele Mastropietro e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia), oltre a Nicolò Agostinelli della Villacidrese.

A nord

Nel girone B resta al comando Federico Pireddu del Li Punti, che raggiunge quota quattordici voti. Lo segue l’attaccante del Coghinas Santiago Mateucci con tredici. A dodici preferenze Edoardo Donati dell’Arzachena, raggiunto da Diego Barboza (Alghero), Domenico Saba (Bonorva), Claudio Fadda (Bosa), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).

Da sottolineare il rendimento dell’Alghero, ancora a punteggio pieno dopo 19 gare. Punto di riferimento dei giallorossi è Diego Barboza, autore di venti reti stagionali. Alle sue spalle, nella classifica cannonieri, insegue Domenico Saba del Bonorva con diciannove gol.

