«Vincere vale l’orgoglio regionale» 

«I più sentiti sono stati quelli col Cagliari in C1, in uno feci anche la rete del pareggio in trasferta, e quelli con l’Olbia, i più numerosi, nei diversi campionati. E devo dire che anche al Nespoli il mio bilancio è ottimo perché ho vinto due volte dopo avere pareggiato al “Vanni Sanna”. La seconda vittoria è quella resa celebre dal gol di Walter Tolu che dopo aver segnato esultò anche sotto i tifosi galluresi».

Una volta smesso di giocare (con l’Alghero, a 39 anni) Ennas ha anche allenato la squadra sassarese: prima come vice di Foschi in C2, poi nell’anno della ripartenza dalla Promozione vincendo il campionato. Curiosità: si era fatto le ossa come tecnico nella Torres femminile. Adesso lavora sempre per il club rossoblù come tecnico dell’Under 17.

Sassari. «Vincere un derby vale per l’orgoglio regionale. Vincerlo fuori casa ancora di più, e con la Torres l’ho fatto due volte». Il bomber Roberto Ennas è nato a Oristano ma è diventato torresino per acquisizione: 44 reti in 146 gare, praticamente un gol ogni tre partite. Ha fatto parte della gloriosa Torres della stagione 1986/87, quella finita con la prima promozione in Serie C1.

I derby più belli e più veri?

Cosa significa il derby per un torresino?

«I derby erano sentitissimi e ci pensavamo anche prima che arrivasse la settimana della gara. Non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Giocarli significava farlo davanti a uno stadio pieno, coi tifosi che vivevano l’attesa in maniera spasmodica. In campo noi giocatori moltiplicavamo le forze, era una battaglia perché portare via la vittoria era motivo d’orgoglio regionale. C’era comunque un grandissimo rispetto coi vari Truddaiu, Mariani e Sapochetti una volta finita la partita. Del resto ci sentiamo ancora e ricordiamo i tempi passati».

Come sarà la sfida di domenica?

«I derby sfuggono a qualsiasi pronostico, ho visto la gara dell’andata finita con un pareggio. Come al solito in casa la Torres ha molte occasioni ma raccoglie pochi punti, salvo domenica quando ha giocato meno bene ma ha vinto contro l’Alessandria».

E l’Olbia?

«Ha cercato di migliorare la squadra sul mercato, ha motivazioni molto forti per uscire dalla zona playout. Di sicuro l’esito del derby resterà incerto sino all’ultimo minuto».

Quali sono i giocatori che in attacco possono decidere la partita?

«Le chiavi di volta sono due: Ragatzu è un grande giocatore, spicca in questa categoria. A me piace tanto Diakite, perché oltre a segnare fa un grande lavoro. Avessi avuto un compagno di squadra come lui che fa 10-15 sponde a partita sarei andato al tiro più spesso».

Il futuro della Torres?

«La Torres è ancora un pochino nel limbo, raggiungere la salvezza il prima possibile serve a programmare un futuro più roseo. Questo è un anno di transizione, bisogna ricordare che la società ha dovuto attendere la certezza del ripescaggio ad agosto. La nuova proprietà sta facendo anche troppo bene visti i tempi che corrono. E spero che negli anni a venire si riesca a raggiungere la tanto agognata serie B».

