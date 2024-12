Vincere per tornare quarti 

Sassari. Vittoria e quarto posto. L’alternativa, fosse anche un pareggio, potrebbe far scivolare ancora più indietro la Torres, magari al sesto posto se l’Arezzo facesse il colpo a Campobasso. Scatta il girone di ritorno e da adesso classifica e calendario vanno guardati con attenzione. Così i risultati dell’andata, perché in un campionato che non ha ancora padroni anche le differenze negli scontri diretti avranno un peso importante. Dunque il match di oggi sul campo della Vis Pesaro (inizio alle 17,30) è fondamentale. Che i rossoblù di Greco giocheranno conoscendo già l’esito delle partite Milan Futuro-Virtus Entella e Pescara-Ternana. Naturalmente questo vale anche per i padroni di casa, che hanno chiuso il girone a 35 punti sorpassando di due lunghezze la Torres.

I rossoblù sono indietro ma col piccolo vantaggio psicologico della vittoria per 3-0 dell’andata, passivo difficile da ribaltare anche se ai marchigiani basta un successo per allontanarsi a +5. D’altro canto con un settimo colpaccio esterno la Torres si confermerebbe più corsara che casalinga e guadagnerebbe un inestimabile 2-0 nei confronti diretti coi rivali

Il ritorno

Un’arma in più a disposizione dell’allenatore Alfonso Greco è sicuramente il rientro di Giuseppe Mastinu, il giocatore più efficace per tecnica nell’ultimo passaggio. Il problema dei sassaresi delle ultime settimane è infatti convertire la mole di gioco in tiri in porta proprio perché l’ultimo tocco è spesso impreciso. Questo, unito alle sette partite senza gol di Fischnaller (di gran lunga l’attaccante più prolifico), ha portato a realizzare soltanto 4 reti nelle ultime sei giornate.

Indisponibile l’attaccante Diakite, o Greco potrebbe scegliere di cominciare la gara con Nanni, il giocatore con caratteristiche che più si avvicinano al centravanti ivoriano, oppure schierare ancora tre punte rapide quali Varela, Fischnaller e Scotto. Ci sarebbe una terza soluzione: solo due attaccanti e centrocampo a cinque con Mastinu a fare anche da trequartista.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zambataro, Giorico, Brentan, Guiebre; Mastinu; Fischnaller, Scotto. Allenatore Greco.

