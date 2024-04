«Vincere il titolo nel derby sarebbe folle» 

Domani c'è Inter-Cagliari, ma in casa della capolista l'orizzonte è su due fronti in contemporanea: partita coi rossoblù e la stracittadina di lunedì 22 col Milan. Che, in base ai risultati di questa domenica, potrebbe essere la prima opportunità per chiudere il discorso dell'aritmetica del ventesimo titolo. «Dovessimo vincere lo scudetto nel derby sarebbe folle: spero sia una bella partita, il nostro obiettivo è arrivare alla seconda stella», le parole del centrocampista Hakan Calhanoglu, in un'intervista alla Cbs. Un trionfo ormai vicino che, per lui, avrebbe un sapore doppio se raggiunto contro il Milan, dove ha giocato dal 2017 al 2021 risultando poi oggetto di cori da parte degli stessi giocatori rossoneri in occasione della festa scudetto del 2022. «Come ho detto, spero che sia una partita normale e che nel caso venga celebrata in maniera normale. Perché so come è stato festeggiato dal Milan in passato», il suo commento in tal senso.

Il rientro

Dal campo, ieri è tornato in gruppo anche Stefan de Vrij che sarà quindi convocato. Simone Inzaghi ha quindi recuperato tutti gli infortunati, dopo che negli scorsi giorni erano rientrati anche Juan Guillermo Cuadrado (fuori dal 12 dicembre) e Alessandro Bastoni. Quest'ultimo, prima del calcio d'inizio, sarà anche premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese di marzo di tutto il campionato. Gli unici assenti sono i due squalificati, Lautaro Martínez e Benjamin Pavard, che lasciano due posti nell'undici titolare base: in difesa previsto l'inserimento di Yann Bisseck, in avanti Alexis Sánchez rimane favorito su Marko Arnautovic. Rispetto a lunedì a Udine, oltre a Bastoni per Carlos Augusto, possibile un quarto cambio: Matteo Darmian a destra per rimpiazzare Denzel Dumfries, che nell'ultima uscita non ha convinto.

