«Vincere e vinceremo, tutti giù sott’acqua» 

«Vincere, vincere e vinceremo». Motti urlati sull’isola dell’Asinara dai ragazzi del campo scuola sub “I Sette Mari”, l’associazione presieduta da Luca Occulto. È il grido di Mussolini nella dichiarazione di guerra del 10 giugno del 1940, frasi che i giovani allievi del centro diving ripetono più volte. E subito corrono le accuse sull’inneggiare al fascismo e alla sua ideologia. La notizia ha suscitato una grande quantità di polemiche. «Un polverone», per chi è finito sotto accusa. «Intollerabile», per alcuni esponenti politici di sinistra. Alla domanda degli istruttori «Di chi è l’isola?», in coro i giovani sub rispondono «È nostra». E l’Asinara finisce sbattuta in prima pagina con «I fascisti si sono presi l’isola». Sono frasi ripetute più volte dagli istruttori e dagli allievi, dagli 8 ai 16 anni, nell’attimo in cui si preparano alle immersioni subacquee, come durante il corso sub concluso il 6 agosto scorso a Cala d’Oliva.

La scuola sub

«Il motto a carattere sportivo è soltanto un modo per incoraggiare i ragazzi a credere in loro», spiega il presidente dell’associazione I Sette Mari «per dire che dobbiamo darci dentro e vincere le difficoltà e la fatica, e credere che il territorio ci appartiene e si devono superare le avversità. Una serie di parole che, per tonalità con cui vengono pronunciate, non hanno a che vedere con la storia passata». Nessuna apologia al fascismo in quelle parole, neppure la volontà di usare metodi di indottrinamento alla dittatura del Duce. «Amo la storia, non ho tessere di partito e non faccio politica e questa notizia è campata in aria», ci tiene a sottolineare Luca Occulto «non capisco questi articoli bomba contro di noi. Saranno i miei legali a parlare a seguito dei provvedimenti che l’associazione e lo staff, citati senza autorizzazione, prenderanno verso l’autore del servizio corredato di foto, scattate da qualcuno in mare ma che espongono ragazzi minorenni». Si tira in ballo anche la Regione Sardegna, accusata «di non intervenire e di lasciare l’isola in mano ai fascisti».

Conservatoria

Per Giovanni Piero Sanna, direttore dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste, proprietaria della maggior parte degli immobili dell’isola: «La questione è stata affrontata in maniera strumentale e perfida, con attacco alla Regione senza neppure essere stata consultata», sottolinea-. «Non può un motto o una canzonetta essere venduta o contrabbandata per un inneggiare all’apologia fascista, un reato punito dal codice penale. Se avessimo il minimo sospetto gli istruttori verrebbero rimossi e accompagnati con i carabinieri fuori dall’isola e denunciati per apologia di fascismo». Gli stessi carabinieri della stazione dell’isola dell’Asinara negano di avere elementi che possano ricondurre quelle battute ai fasti fascisti. La questione comunque è stata sottoposta all’attenzione dell’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Marco Porcu.

L’attacco

Parte all’attacco il deputato Pd, Silvio Lai: «È intollerabile che ci siano ancora persone ed organizzazioni che in chiave nostalgica tentano di trasmettere ai nostri giovani quei terribili fasti», sostiene l’esponente dem.

«Ci domandiamo - aggiunge Lai – se la giunta regionale ha intenzione di intervenire o pensa di allinearsi a quelle metodologie educative come sta facendo la destra nazionale difendendo le frasi ingiuriose del generale Vannacci?».

