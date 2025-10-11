Vincere a Pesaro per ripartire 

Sassari. Coraggio Torres, sbancare Pesaro significa uscire dalla zona playout e avere la serenità indispensabile per proseguire nel progetto inaugurato questa estate. Orario inedito quello delle 12,30 nello spezzatino di una nona giornata di Serie C che ha confermato alcune tendenze in coda, col Bra che continua a perdere (quanto pesa quell’evidente rigore negato alla squadra sassarese) così come il Perugia, sconfitto ieri da un Rimini capace di riassorbire già 10 dei 12 punti di penalizzazione.

Servono coraggio e precisione negli ultimi venti metri, perché di fronte c’è una delle migliori retroguardie casalinghe del girone, che in ben tre partite su quattro non ha preso gol. La gara è uno snodo per il futuro dei sassaresi e soprattutto del tecnico Pazienza, ma giocarsela col timore significa rimandare ancora l’appuntamento con quella vittoria rimasta sconosciuta dopo l’ottimo esordio contro il Pontedera.

L’avversaria

I rossoblù affrontano una formazione che ha ringiovanito la rosa e ha un’età media più bassa e finora in casa non ha conosciuto sconfitte: una larga vittoria sul Livorno per 3-0 e tre pareggi contro Rimini, Pianese e Gubbio. Del resto tra le mura amiche la Vis Pesaro ha incassato solo una rete in quattro gare.

Il tecnico Stellone propone un modulo simile se non uguale a quello di Pazienza: difesa a tre e poi centrocampo a quattro con triangolo offensivo, oppure centrocampo a cinque. Tonucci e Bove garantiscono esperienza alla retroguardia, mancherà invece a centrocampo Paganini. Occhio sulla corsia destra (la sinistra della Torres) a Vezzone, a quota due marcature come la ventunenne punta Stabile, e all’attaccante veterano Nicastro.

Variazioni

Difficile capire quali possano essere le variazioni del tecnico Pazienza, che recupera dalla squalifica Nunziatini ma non ha ancora Mastinu e Giorico. Una soluzione interessante in uno schieramento con la difesa a tre (quella a quattro non viene presa in considerazione dal mister rossoblù) potrebbe essere un centrocampo a cinque con Dumani e Zecca esterni, Sala e Nunziatini da mezze ali e Brentan a fare da regista. In attacco la coppia potrebbe essere anche composta da Musso e Di Stefano, a meno che non si voglia puntare su Diakite, mentre appare improbabile il ripescaggio di Bonin almeno come titolare. In difesa ballottaggio tra Fabriani e Scheffer.

La formazione

Torres (3-5-2): Zaccagno; Fabriani (Scheffer), Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan, Nunziatini, Dumani; Musso, Di Stefano.

