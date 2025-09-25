VaiOnline
Televisione/1.
26 settembre 2025 alle 00:29

Vincenzo Tocco e Sakina ai Bootcamp 

“X Factor”: lui è di Samatzai, lei è ivoriana ma cagliaritana d’adozione 

Vincenzo Tocco di Samatzai e Sakina Sanogoh, ivoriana ma cagliaritana d’adozione, conquistano le audition di “X Factor” e passano ai Bootcamp del talent di Sky.

Lui, pianista e compositore, frontman del gruppo The Vice, appena muove i primi passi sul palco stravolge in pochi istanti il ritmo dell’ultima puntata del programma. Ombretto blu e fucsia, body strappato, bandiera britannica glitterata sui pantaloni – una traccia indelebile di quando ha vissuto a Londra esibendosi nei localini di Camden Town e Soho – rispolvera con la sua band lo stile punk rock anni Settanta dei Clash, dei Queen e di David Bowie, che omaggiano con “Let’s Dance”. Prima ancora di iniziare a cantare Tocco, arcobalenico e scintillante, aizza le folle armato di fenicottero luminoso rosa, con l’abilità di chi ha all’attivo vari open stage per le strade, un EP intitolato “Cadeaux” uscito nell’aprile 2024 e svariate performance tra i principali centri della musica live emergente di Milano: «Sei un Freddy Mercury in miniatura», lo elogia Jake La Furia. Paola Iezzi non ha dubbi: «Per me è sì». Via libera anche da Achille Lauro, mentre Francesco Gabbani ha ancora qualche perplessità.
Sakina Sanogoh, 25 anni e una figlia di un anno e nove mesi «che canta sempre la tua canzone “La Cura”», dice a Giorgia, è originaria della Costa d'Avorio, dove viveva con la sorellastra. «A otto anni mi hanno detto: "Devi andare a prendere l'aereo"». Arrivata in Italia, a Milano, ha conosciuto prima la madre, poi tempo dopo il padre. «Da lui ho preso la passione per la musica, perché è un bassista e le nostre anime musicalmente parlando si sono incontrate e riavvicinate». La vita l’ha poi portata a Cagliari e di nuovo negli ultimi anni a Milano. A “X Factor”, tuta di jeans, ciondoli sul viso e una gentilezza che ipnotizza, si gioca tutto con “Ready or not” dei Fugees «perché amo Lauren Hill ma anche perché parte del pezzo l'ho vissuto». Sul palco è pura magia: «L'hai fatta molto bene, vorrei capire anche cos'altro sai fare. Voglio rivederti perché hai tutto», commenta Jake. «Hai una musicalità, un timing, una naturalezza, un'espressione musicale notevole oltre a un'immagine potente di partenza», è il parere di Francesco Gabbani. «Hai un timbro, un'estetica e una storia interessante», per Achille Lauro. «Mi ricordi l'eleganza di Erykah Badu, una cantante sofisticatissima che amo molto, penso che ci riserverai grandi sorprese e non vediamo l’ora di rivederti», dice Paola Iezzi. Anche noi.

