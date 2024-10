Vincenzo Onorato e i figli patteggiano per la bancarotta 

In tre hanno deciso di patteggiare per le accuse di bancarotta al termine dell’inchiesta sulla Cin, la Compagnia Italiana Navigazione, ammessa nel giugno del 2021 al concordato preventivo. Il patron di Moby, Vincenzo Onorato, dovrà scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione, mentre i figli Achille e Alessandro si sono messi d’accordo per 2 anni con pena sospesa. L’accordo è stato raggiunto dall’avvocato difensore Pasquale Pantano con il sostituto procuratore Luigi Luzi, titolare del fascicolo, e giudicato congruo ieri mattina dal giudice per le udienze preliminari Luigi Iannelli che ha letto la sentenza di applicazione della pena.

Le contestazioni

Gli inquirenti, terminata l’indagine sui conti della compagnia di navigazione ammessa al concordato preventivo nella primavera di tre anni fa, avevano contestato ai tre armatori di aver «depauperavano il patrimonio» del patrimonio, sottraendo «liquidità corrente per il regolare adempimento delle proprie obbligazioni». Nel dettaglio, il magistrato milanese aveva contestato a Vincenzo Onorato di aver utilizzato soldi della Cin e di Moby per l’acquisto di auto di lusso e ville. Non solo. Per l’accusa l’armatore avrebbe anche acquistato nel luglio 2017 un immobile in piazza San Babila a Milano (7 milioni di euro), pagandolo due milioni in più rispetto al suo reale valore di mercato. Un’operazione che, sempre secondo gli inquirenti, sarebbe stata studiata per ripianare dei debiti personali conseguiti dal numero uno della compagnia di navigazione con le banche, ma che – in una delibera del Cda – sarebbe stata falsamente indicata come l’acquisizione di un edificio «di rappresentanza della società». Contestata dai magistrati anche la compravendita con ristrutturazione di villa Lilium ad Arzachena (4,45 milioni di euro tra il 2016 e il 2019), anche in questo caso indicata come sede di rappresentanza ma poi utilizzata come casa-vacanze dalla famiglia. Nel mirino dei pm erano finiti anche il noleggio di auto di lusso come Aston Martin, Rolls Royce, Mercedes, Range Rover e Maserati, così come quello di un aereo Falcon.

Infine ci sarebbe stata una violazione della legge fallimentare che vieta di effettuare pagamenti o simulare titoli di prelazione «prima o durante la procedura fallimentare» allo scopo di favorire o danneggiare creditori: il sospetto è che nel 2019 ci siano stati pagamenti per 54 milioni di euro (50 dei quali a titolo di restituzione di capitale) a vantaggio di alcune banche per favorire rapporti privilegiati con finanziatori.

L’indagine

Nell’aprile 2021 la Procura di Milano aveva chiesto il fallimento del gruppo, facendo così scattare le indagini durate dieci mesi. I pm Luigi Luzi e Roberto Fontana avevano ipotizzato per Vincenzo, Achille e Alessandro Onorato l’ipotesi di bancarotta fraudolenta nella loro veste di amministratori della Cin e della Moby spa, sospettando che avessero sottratto alle società della «liquidità corrente per il regolare adempimento delle proprie obbligazioni». Nel mirino degli inquirenti erano finiti anche i compensi percepiti dall’armatore nel triennio 2016-2018, in qualità del presidente del Cda: 3 milioni di euro che la Procura aveva ritenuto «manifestamente incongrua» (rispetto a quanto percepito dai manager delle aziende concorrenti) e «irragionevole con riferimento all’andamento economico dell’impresa», visto che dal 2016 al 2022 l’azienda aveva registrato un progressivo aggravamento della crisi. Nel biennio 2016-2018 le perdite avrebbero raggiunti i 34 milioni e mezzo di euro, con un patrimonio netto negativo di 76 milioni già dal 2017 per via delle svalutazioni. (fr. pi.)

