Vincenzo Mauro: «Il mio numero preferito? Il 17» 

Vincenzo Mauro, fiorentino, il professore di statistica che spopola sui social con il suo canale 3minuticolprof è a Cagliari, ospite della Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto. Ieri ha presentato il suo primo libro “I numeri non ingannano (quasi) mai” (Longanesi). Oggi alle 21, invece, sarà protagonista di “Storie a caso”, spettacolo che racconta le vite sorprendenti – e sorprendentemente comuni – di scienziati e scienziate che hanno cambiato il mondo. Dietro formule geniali e scoperte epocali si nascondono paure banali, intuizioni improvvise, manie, passioni e un pizzico di gossip.

Professore, la matematica è brutta e cattiva, eppure lei ha centinaia di migliaia di follower sui social.

«Mi ha sempre fatto impressione che cerchiamo di nascondere la nostra ignoranza su certi temi mentre la esibiamo quando si tratta di scienza, al punto che non conoscerla diventa quasi un vanto. È un cortocircuito a cui provo a dare una risposta nel mio spettacolo “Storie a caso”. La matematica però pervade ogni aspetto del quotidiano, quindi non conoscerla ti fa rimanere un passo indietro».

C’è un po’ di responsabilità da parte della scuola?

«Per me totalmente, perché è la scuola che sceglie la metodologia di insegnamento. È anche questo il motivo per cui nascono le mie pagine: io sono un professore di statistica, se vogliamo uno degli ambiti più ostici della matematica. Ho deciso di provare a insegnarla sfidando le convenzioni. È lì che è nato il mio progetto, perché le mie lezioni sono dei pezzi teatrali dove giro per i banchi, uso esempi che non userebbe nessuno, la mostro da angolazioni inaspettate. E cerco di parlare un linguaggio diverso dallo standard accademico».

Come hanno reagito i suoi studenti?

«Sono stati loro a spingermi. Io per molti anni non sono stato sui social, sono pigro, ma alla fine ho dato retta alle loro insistenze e ho scoperto che questo metodo funziona, e questo dimostra che è proprio come insegni le cose a fare la differenza. Il numero di persone che vengono a seguire cose apparentemente noiose con un enorme interesse indicano che il seme c'è, bisogna vedere come lo coltiviamo».

Numero preferito?

«Ho un debole per il 17, legato a Gauss e all'eptadecagono, una figura con 17 lati che lui ha scoperto si poteva costruire con riga e compasso. Una tra le scoperte più incredibili della storia della matematica. Ho giocato tanti anni a calcio e ho sempre indossato la maglia 17. Mi piace poi la radice di due, per la sua storia incredibile legata a Ippaso di Metaponto. Terzo in classifica il pi-greco».

Ha spesso preso posizione contro il gioco d'azzardo, anche quello legalizzato.

«Per usare una frase un po' fatta, da grandi poteri derivino grandi responsabilità. Quando raggiungi tante persone, dovresti provare a dare un contributo; ho scelto più di una causa, ma questa è quella a cui sono più affezionato, perché per quanto questo sembri un problema sommerso, in realtà è molto diffuso. Quello che provo a fare è smontare il mito del metodo, l’idea che grazie alle tue conoscenze potrai battere il banco, fregare il sistema e arricchirti. Lo Stato? Dal gioco incassa 12-13 miliardi all’anno».

Ieri sera ha presentato il suo libro, “I numeri non ingannano (quasi) mai”, pubblicato da Longanesi.

«Credo sia un libro abbastanza unico nel suo genere, perché da un lato è rigoroso, dall’altro racconta la matematica con un tono di voce raro, specialmente per un professore universitario: parolacce, irriverenza… inusuale. A me piace e sono contento di come sta andando; soprattutto, le persone hanno colto questo voler raccontare concetti ritenuti noiosi, inutili, astratti e ritrovarsi a dire “accidenti, ma era così”, “ma quindi la matematica la ritrovo anche nel provare a conoscere una ragazzai”. Ecco, è la matematica dell’uomo comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA