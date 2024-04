Vincenziani, addio a padre Zedde e suor Cecilia Amat 

Discendente della nobile famiglia castellana degli Amat di San Filippo, suor Cecilia si è spenta alla veneranda età di 102 anni.

Scelse di diventare Figlia della Carità dopo l’incontro con suor Teresa Tambelli che già operava nell’Asilo della Marina con i suoi “marianelli”, eredi di quei picioccus de crobi, pupilla degli occhi della Beata Giuseppina Nicoli.

Qualche giorno dopo la famiglia Vincenziana di Sardegna perdeva un’altra sua colonna, padre Italo Zedde, 83 anni, nativo di Sorgono, che delle Figlie di San Vincenzo è stato direttore e assistente generale a Roma prima di tornare a Cagliari nella “sua” comunità della parrocchia della Medaglia Miracolosa, nel quartiere di Is Mirrionis-San Michele. Oltre latino, greco e aramaico, padre Zedde parlava correntemente anche il tedesco e il polacco. Biblista sopraffino, è sua l’ultima traduzione della Lettera di San Paolo ai Corinzi pubblicata dalla Bibbia della Cei. Uomo di preghiera e “servo” della Parola di Dio, era riservato fin quasi alle soglie del nascondimento. «Fra le mani», ricorda commossa una sua consorella, «aveva, in ogni circostanza, sino alla fine dei suoi giorni, la Corona del Rosario».

Suor Cecilia, a dispetto delle sue 102 candeline, è sempre stata donna moderna, evangelica, sempre al passo coi tempi. Nell’ultima intervista, rilasciata in occasione del suo centesimo compleanno, non esitò ad attribuire la sua vocazione religiosa all’Azione cattolica, «per l’entusiasmo dell’apostolato» e a suor Tambelli.

Fu la Serva di Dio, oggi in attesa di beatificazione, che la accolse quando, a 18 anni, chiese di far parte della Famiglia Vincenziana. «Lei mi ha ascoltato, poi ha detto che non era necessario che frequentassi l’Università e che potevo servire Dio. E così sono entrata in postulato».

Il 2 febbraio 2022, nel 75esimo di professione, rinnovò la sua consacrazione nelle mani di padre Italo. Quasi un presagio della fine, ormai vicina. Per entrambi.

RIPRODUZIONE RISERVATA