Vincent Cassel ed Eva Green: spioni come noi al servizio di sua maestà  

Due agenti segreti in un’Europa alle prese con il cyberterrorismo. L’idea di schierare Vincent Cassel ed Eva Green per una serie di spionaggio come “Liaison” (sei episodi su Apple Tv+) è senz’altro azzeccata. Se poi ad affiancarli sono Peter Mullan e Irene Jacob, la scelta dello spettatore è quasi obbligata.

Ma come a volte accade, la bravura dei protagonisti viene sacrificata da un intreccio di trama poco avvincente, a tratti troppo intricata, e dalla lentezza. Alison Rowdy (Eva Green) lavora per il governo britannico e Gabriel Delage (Vincent Cassel) è un mercenario al servizio dell’MI6. Sono ex amanti con un passato difficile e si ritrovano di nuovo dopo tanto tempo perché devono salvare due hacker siriani. Gli informatici hanno scovato informazioni che potrebbero smascherare gli intrighi di alcuni potenti legati a governi internazionali e sventare attacchi terroristici nel Regno Unito e ora sono in pericolo. (gr. pi.)