Vincendo con l’Atletico Uri la Cos si è tolta un peso: è pronta per il Latte Dolce 

Nella scorsa stagione di Serie D, Francesco Loi, allenatore della Cos Ogliastra Sarrabus, aveva dovuto attendere tre giornate per festeggiare la prima vittoria. Domenica ha conquistato i tre punti alla prima del torneo, riuscendo anche a sfatare il tabù Atletico Uri vincendo 4 a 1. Tre punti preziosissimi che permettono di preparare al meglio la prossima sfida di domenica prossima. Altro derby contro il Latte Dolce già affrontato in Coppa Italia, senza fortuna.

Loi, buona la prima?

«Assolutamente. Sapevamo di affrontare un avversario ostico che nelle ultime stagioni ci ha sempre battuto. L’Uri è una formazione difficilissima da affrontare sia per la qualità che per l’intensità di gioco e anche per la capacità di mister Paba di mettere in campo una squadra sempre con dei concetti precisi».

Qualche sofferenza nelle prime battute.

«Abbiamo sofferto i primi cinque minuti concedendo ai nostri avversari tre situazioni in area di rigore che non si dovevano verificare. Ho chiesto ai ragazzi di non ripartire così anche nella ripresa ma invece abbiamo subito gol dopo sette minuti».

Ad eccezione di questo, solo segnali positivi.

«I ragazzi sono stati molto bravi. Hanno fatto una partita di pazienza nel primo tempo trovando due gol, uno di rapina e l'altro su una bella ripartenza. La rete subita in avvio del secondo tempo poteva complicare tanto la gara invece i miei giocatori sono rimasti sereni e hanno continuato a macinare gioco. Avrei preferito in alcune circostanze meno manovra e qualche verticalizzazione in più».

Poi è entrato Nurchi che ha firmato una doppietta.

«È stato determinante quando è entrato. Una garanzia per noi».

Dai giovani grandi risposte.

«Abbiamo fatto giocare dall’inizio un ragazzo che lo scorso anno giocava in Seconda categoria. Parlo di Tommaso Cabiddu, classe 2005. Arriva da Triei. Inoltre, è partito titolare Roberto Serra, un 2004, che giocava in Prima categoria con lo Jerzu. Tutti ragazzi del posto. Bene anche Andrea Caferri che ha fatto una gran giocata sul gol del 3-1».

Prove convincenti anche dagli esperti come Naguel.

«Sono stati tutti bravi, giovani, esperti. E i giocatori che sono subentrati hanno fatto la differenza. Tutti si sono sacrificati».

Domenica prossima la replica col Latte Dolce dopo il match di Coppa.

«Una squadra che ci ha battuto in Coppa. Sappiamo che sarà durissima. In questo momento dobbiamo cercare di dare un minimo di continuità e non ripetere l’errore della scorsa stagione dove fuori casa nel girone di andata abbiamo fatto appena tre punti. Subito da domenica dobbiamo cercare di rientrare con qualche punto pur consapevoli che sarà molto difficile».

In questa stagione avete una rosa più ampia.

«Contro l’Uri mancavano per squalifica il neoacquisto Balbo e Gallo e pure Satta non ancora al meglio. Giocatori importanti. Abbiamo il lusso di poterli sostituire: questa volta con tre under che non hanno fatto rimpiangere assenze così importanti».

