Vince soltanto Selargius Cus e Virtus ko in casa 

Due sconfitte e una vittoria per le formazioni sarde impegnate nel 4° turno dell’A2 Femminile. Sorride la Nuova Icom, che al PalaVienna stende anche Moncalieri. La Sardegna Marmi stecca al debutto casalingo, superata da Torino, mentre il Cus Cagliari si arrende a Sa Duchessa contro Ragusa, collezionando il terzo stop su quattro match.

San Salvatore a valanga

La Nuova Icom Selargius ci ha preso gusto. Al PalaVienna, le giallonere firmano la terza vittoria consecutiva, mandando al tappeto Moncalieri col risultato di 76-46. Il +30 finale racconta bene una gara dominata dal quintetto di coach Maslarinos, che ha preso il controllo delle operazioni sul finire del secondo quarto (+11 alla pausa) per poi accelerare in maniera decisa nel terzo, di fatto archiviando la pratica già al 30’ sul 59-39. Il successo è griffato soprattutto da Juhasz, trascinatrice con una doppia-doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Ottimo anche l’impatto di D’Angelo e dell’ex Berrad, che ai 13 personali ha aggiunto anche 6 assist.

Nuova Icom Selargius : Mura 3, Berrad 13, Erikstrup 9, Ceccarelli 12, Juhasz 21, D’Angelo 4, Ingenito 2, Pinna 8, Ruggeri ne, Valenti, Demetrio Blecic 4, Porcu. Allenatore Maslarinos

Inciampa la Virtus

Una giornata di magra in attacco (appena 11/57 al tiro, 19%) costa cara alla Sardegna Marmi Cagliari, che al debutto al PalaRestivo inciampa contro la Normatempo Italia Torino (44-33).

Prestazione da dimenticare al più presto per la Virtus, partita male (subito un parziale negativo di 10-2) e incapace di girare l’inerzia di un match stregato e concluso senza giocatrici in doppia cifra.

Sardegna Marmi Cagliari : Naczk, Zieniewska 6, El Habbab 8, Mattera, Pellegrini 3, Deidda ne, Ceruti ne, Gallus 5, Pasolini ne, Corda 4, Tykha 7, Anedda. Allenatore Staico

Cus superato da Ragusa

Seconda sconfitta consecutiva (e prima casalinga) per il Cus Cagliari, che nel derby delle Isole del Girone B cede alla Passalacqua Ragusa col punteggio di 65-59.

Pur penalizzate dalle assenze di Reggiani e Granzotto, ancora ferme per infortunio, e dalla pessima serata al tiro della guardia polacca Kinga Piedel (5/20 complessivo), le universitarie sono state in grado di esprimersi alla pari con le siciliane per larghi tratti. A pesare in negativo è un break incassato nel secondo quarto, che ha permesso a Ragusa di andare anche sul +9 per poi difendersi dai tentativi di rientro delle cagliaritane.

Cus Cagliari : Piedel 13, Bovenzi 22, Peric 6, Gagliano 5, Salvemme 13, Poddighe ne, Caldaro, Reggiani ne, Lai ne, Cassai, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa



RIPRODUZIONE RISERVATA