VaiOnline
Basket Serie A2F.
26 ottobre 2025 alle 00:30

Vince soltanto Selargius Cus e Virtus ko in casa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due sconfitte e una vittoria per le formazioni sarde impegnate nel 4° turno dell’A2 Femminile. Sorride la Nuova Icom, che al PalaVienna stende anche Moncalieri. La Sardegna Marmi stecca al debutto casalingo, superata da Torino, mentre il Cus Cagliari si arrende a Sa Duchessa contro Ragusa, collezionando il terzo stop su quattro match.

San Salvatore a valanga
La Nuova Icom Selargius ci ha preso gusto. Al PalaVienna, le giallonere firmano la terza vittoria consecutiva, mandando al tappeto Moncalieri col risultato di 76-46. Il +30 finale racconta bene una gara dominata dal quintetto di coach Maslarinos, che ha preso il controllo delle operazioni sul finire del secondo quarto (+11 alla pausa) per poi accelerare in maniera decisa nel terzo, di fatto archiviando la pratica già al 30’ sul 59-39. Il successo è griffato soprattutto da Juhasz, trascinatrice con una doppia-doppia da 21 punti e 10 rimbalzi. Ottimo anche l’impatto di D’Angelo e dell’ex Berrad, che ai 13 personali ha aggiunto anche 6 assist.
Nuova Icom Selargius : Mura 3, Berrad 13, Erikstrup 9, Ceccarelli 12, Juhasz 21, D’Angelo 4, Ingenito 2, Pinna 8, Ruggeri ne, Valenti, Demetrio Blecic 4, Porcu. Allenatore Maslarinos

Inciampa la Virtus
Una giornata di magra in attacco (appena 11/57 al tiro, 19%) costa cara alla Sardegna Marmi Cagliari, che al debutto al PalaRestivo inciampa contro la Normatempo Italia Torino (44-33).
Prestazione da dimenticare al più presto per la Virtus, partita male (subito un parziale negativo di 10-2) e incapace di girare l’inerzia di un match stregato e concluso senza giocatrici in doppia cifra.
Sardegna Marmi Cagliari : Naczk, Zieniewska 6, El Habbab 8, Mattera, Pellegrini 3, Deidda ne, Ceruti ne, Gallus 5, Pasolini ne, Corda 4, Tykha 7, Anedda. Allenatore Staico

Cus superato da Ragusa
Seconda sconfitta consecutiva (e prima casalinga) per il Cus Cagliari, che nel derby delle Isole del Girone B cede alla Passalacqua Ragusa col punteggio di 65-59.

Pur penalizzate dalle assenze di Reggiani e Granzotto, ancora ferme per infortunio, e dalla pessima serata al tiro della guardia polacca Kinga Piedel (5/20 complessivo), le universitarie sono state in grado di esprimersi alla pari con le siciliane per larghi tratti. A pesare in negativo è un break incassato nel secondo quarto, che ha permesso a Ragusa di andare anche sul +9 per poi difendersi dai tentativi di rientro delle cagliaritane.
Cus Cagliari : Piedel 13, Bovenzi 22, Peric 6, Gagliano 5, Salvemme 13, Poddighe ne, Caldaro, Reggiani ne, Lai ne, Cassai, Spiga ne, Corso ne. Allenatore Xaxa

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari, la carica di Caprile

l Gaggini, Spignesi
regione

Commissari Asl, proroga approvata «La sinistra pensa solo alle poltrone»

Rinvio per 6 mesi al massimo. In alto mare l’iter per la nomina dei dg 
Turismo

La Sardegna piace anche in autunno

Settembre e ottobre record (+10%), ma oggi scatta il taglio dei collegamenti aerei 
Piera Serusi
Cronaca

Uranio, indennizzi anche agli allevatori

Gli avvocati Tartaglia e Bava: risarcimenti non solo ai soldati ma anche a chi si è ammalato vicino ai poligoni sardi 
Paolo Carta
Intervista al giurista, 90 anni, ministro con Ciampi

«C’è un vuoto politico all’opposizione: qual è la proposta?»

Su Videolina Sabino Cassese promuove la premier: l’Italia non è nazionalista 
Nicola Scano
Intervista

«Io in cella da innocente, su Soffiantini mi incastrarono»

Giovanni Farina: il sistema carcerario in Italia non funziona, da ragazzo volevo diventare un pastore 
Sara Marci
La sfida

In Sardegna i “campioni” della radio

Il fascino di un mezzo senza età, passione e impegno nella Protezione civile 
Caterina De Roberto