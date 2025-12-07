VaiOnline
Serie B.
08 dicembre 2025 alle 00:45

Vince solo l’Ussana male le altre sarde 

Weekend intenso in Serie B con risultati che pesano sulle ambizioni delle squadre sarde.

Nel Girone A la notizia più pesante arriva dal campo dell’Elmas, che crolla 8-3 contro la capolista Varese. I gialloneri, impegnati nella corsa alla vetta, erano riusciti a chiudere il primo tempo sul 2-2 grazie alle reti dei giovani Sabiucciu e Monti. Ma l’avvio di ripresa ha cambiato la partita: dopo appena un minuto il Varese torna avanti, prima che Idda firmasse il 3-3 immediato, riaccendendo le speranze. Da lì però i lombardi hanno preso il largo, punendo ogni disattenzione difensiva e infliggendo un passivo pesante ai sardi.

Giornata positiva per la San Sebastiano Ussana, che supera il Levante Pregio Futsal 5-4 al termine di un confronto tiratissimo. Una vittoria fondamentale che vale il terzo posto in solitari c conferma solidità, entusiasmo e crescente maturità.

Prosegue la fase complicata del Monastir 1983, battuto 6-1 dalla Domus Bresso. A fare la differenza sono soprattutto i quattro gol di Marzaoui, imprendibile per la retroguardia biancoblù. Il Monastir rimane così invischiato in zona retrocessione, con l’urgenza di invertire la rotta.

Nel Girone E il Città di Cagliari cade 6-4 sul campo dell’Ardea, restando a metà classifica dopo una gara vivace ma segnata da qualche errore di troppo. Sconfitta dolorosa anche per il Villaspeciosa, piegato 5-4 dallo Sporting Hornets Roma: un ko che avvicina ulteriormente la squadra alla zona retrocessione, oggi distante pochissimi punti.

