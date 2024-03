Vince solo l’Elmas nel sabato di Serie B. Un altro turno di campionato amaro per le sarde della categoria scese in campo e che vede assegnare nuovi verdetti. Con il successo interno per 4-3 sul Mirafin, l’Elmas tiene vive le speranze playout grazie alla doppietta di Normanno e le reti di Dulcis e Valdes. I gialloneri, terzultimi nel girone E, sono riusciti a strappare la vittoria e restare a quattro lunghezze di distanza dallo United Pomezia con tre partite e lo scontro diretto ancora da giocare.

Gironi A e B

Senza scendere in campo, il Sardinia Futsal festeggia la salvezza matematica nel girone A. I cagliaritani osservavano il turno di riposo, ma complici i risultati delle altre due sarde è arrivata l’aritmetica. Sono state infatti sconfitte Futsal Alghero e C’è Chi Ciak, che dovranno giocarsi insieme al Castellamonte il terzultimo posto per i playout. A Usini, l'Alghero perde 5-4 contro il Domus Bresso nonostante la doppietta di Molina e i gol di Fiori e Canu. Cade in casa anche il C'è Chi Ciak, battuto 7-6 dal Varese. Non è bastata la tripletta di Setti, la doppietta di Meloni e la rete di Pilloni per evitare la sconfitta. Nel girone B, nulla da fare per il Monastir, battuto 5-1 dal Team Giorgione.

Girone E

Trasferta amara per la Jasnagora, che sfiora la rimonta sul campo della Velletri Technology, ma alla fine cede per 5-4 contro la nuova capolista del girone E. La squadra di Cocco aveva chiuso la prima frazione sull'1-1 con il gol di Alan. Nella ripresa i padroni di casa allungano sul 5-1, ma i cagliaritani col portiere di movimento rientrano in gara con Ruzzu, Alan e un autogol che non serve per tornare in Sardegna con almeno un punto. Dopo il Domus Chia, battuto 9-3 in casa dallo United Pomezia, retrocede matematicamente in C1 anche il Città di Cagliari. La gara esterna contro il Club Sport Roma finisce 7-4 per i romani: in gol Medda, Sau e due volte Tricarico.

