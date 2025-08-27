VaiOnline
Supercoppa.
Vince sempre l’Ossese 

Magie di Mascia e Gueli, gol di Di Pietro: Coghinas steso 

Ossese 3

Coghinas 0

Ossese (4-2-3-1) : Carboni; Sanna (24’ st Fancellu), Russu, Di Pietro, Arca; Nurra, Gueli (38’ st Glino); Mura I, Saba (31’ st Cittadini), Mascia (24’ st Mura II); Tapparello (40’ st Gjuci). In panchina An. Sechi, Fra. Mura, Lubrano. Allenatore Demartis.

Coghinas (4-3-2-1) : Pérez; Fiorentino (9’ st Viale), Ligios, Moroni (40' st Serra), Deriu; Val (13’ st Figueiras), Ramirez, Meli; Bo (1’ st Troisi), Haro (1’ st Doukar); Radovanovic. In panchina Carbonara. Burrelli, Tuoi, Borra. Allenatore Congiu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 26’ Mascia; st 18’ Gueli, 37’ Di Pietro.

Note : ammoniti Val, Saba, Sanna, Ligios, Congiu; spettatori 500.

OSSI. Tripudio bianconero al Walter Frau. L’Ossese, con un gol nel primo tempo e due nel secondo, chiude la pratica Coghinas e alza al cielo la sua prima Supercoppa. La categoria di differenza di alcuni singoli è apparsa evidente nonostante il Coghinas si sia rivelato un’avversaria organizzata e ostica, capace di contrapporsi con ordine per lunghi tratti della gara. «Abbiamo tenuto testa a una grande squadra e faccio loro i miei complimenti», esordisce Paolo Congiu, allenatore del Coghinas, «dimostrando di potercela giocare. Peccato per aver preso il raddoppio nel nostro momento migliore. Con un pizzico di precisione in più avremmo potuto pareggiarla nella prima frazione. Tuttavia rimango fiducioso perché ho avuto segnali incoraggianti. Mi fanno ben sperare per il campionato di Promozione alle porte».

La gara

La gara, iniziata contratta, viene sbloccata al 26’ da una mezza rovesciata in area di Mascia su una palla scodellata dal baby Mura (classe 2008). L’occasione del pari arriva in chiusura di tempo quando Ramirez, dopo un batti e ribatti, solo davanti a Carboni si lascia ipnotizzare. Inizio ripresa imballato per l’Ossese. Congiu si gioca il tutto e per tutto e ne cambia quattro. Nel momento di massima difficoltà bianconera Guel intravede Perez fuori dai pali e, da 40 metri, s’inventa un gol da visionario. Piovono applausi. Radovanovic manda di poco alto dal limite al 26’, poi l’incornata Di Pietro, al 37’, su assist dalla bandierina di Gueli abbassa la serranda e spegne i tentativi di rimonta avversari.

Felicità

«Sono contento del risultato», commenta con gli occhi che brillano di felicità il tecnico Giacomo Demartis, «sono soddisfatto della prestazione. C’è stata una buona intensità e sicuramente una buona mentalità da parte di tutti. Si sono confrontate due squadre che avevano grande motivazione. A me interessava vedere la cattiveria agonistica e la voglia di ottenere il risultato. La squadra è nuova, ci sono stati innesti ma abbiamo mantenuto l’ossatura dello scorso anno. Mi sono piaciuti l’agonismo e la predisposizione al sacrificio».

