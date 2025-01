Vince sempre l’Ossese 

Ossese 1

Villasimius 0

Ossese (4-4-2) : An. Sechi, Munua, Madeddu, Al. Sechi, Balbo (45’ pt Nurra), Saba, Bah, Villa (18’ st Lisai), Franchi (24’ st Virdis), Gueli, Mascia (5’ st Vinci). In panchina Carboni, Simula, Ubertazzi, Tanda, Pinna. Allenatore Demartis.

Villasimius (4-3-3) : Arrus, Zedda (46’ st Ragucci), Loi, Magnin, Vitale (27’ st Fernandez), Arnaudo, Argiolas, Valentini, Igene, Pucinelli (11’ st Miranda), Beugre (38’ st Oli). In panchina Gonzales, Ganzerli, Mastino, Marci, Floris. Allenatore Manunza.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Rete : 36’ st Bah.

Note : ammoniti Virdis, Vinci, Zedda, Magnin, Valentini, Miranda. Recupero 3’ pt - 7’ st. Spettatori 450.

Oristano. Grazie alla zampata di Bah nei minuti finali, l’Ossese si aggiudica la Coppa Italia di Eccellenza. Battuto il Villasimius al termine di 90’ combattuti ed equilibrati davanti a una bellissima cornice di pubblico al Centro federale “Tino Carta” di Oristano. I bianconeri sassaresi portano a casa il terzo trofeo negli ultimi 4 anni diventando l’unica società nella storia della manifestazione con 3 vittorie nell’albo d’oro. Il successo vale anche l’accesso alla fase nazionale, nella quale l’undici allenato da Giacomo Demartis affronterà i laziali del Montespaccato.

La cronaca

Parte bene il Villasimius con le incursioni di Pucinelli, Igene e Argiolas. Proprio quest’ultimo, al 10’, va al tiro ma la palla termina alta. La risposta dell’Ossese non si fa attendere: al 16’ Mascia offre un invitante pallone verso il centro dell’area, Villa arriva sulla palla non impattata da Franchi ma il suo destro a botta sicura trova la respinta di Vitale quasi sulla linea di porta. Due minuti più tardi è di nuovo Argiolas protagonista, stavolta il suo destro è destinato nello specchio ma Antonio Sechi ribatte. La parte centrale del primo tempo è un’alternanza di occasioni per le squadre. Al 25’ è Saba a impegnare Arrus, mentre al 28’ il solito Argiolas (il più incisivo della formazione allenata da Nicola Manunza nei primi 45’) trova ancora la respinta dell’estremo difensore bianconero. Al 29’ il tiro di Igene dal limite termina fuori di poco. Dopo 2’ Villa ha un’altra occasione, ma Arrus risponde con prontezza al suo diagonale.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Villasimius si affaccia per primo in attacco. Al 2’ e al 4’ Saba e Igene, di testa, non vanno lontani dalla marcatura. Al 7’, su calcio piazzato di Gueli, Vinci arriva leggermente in ritardo sul secondo palo. Al 15’ è Igene a provarci ancora di testa, ma Sechi è attento. Il neo-entrato Lisai si fa notare al 25’ con una bella conclusione da fuori area, ma la sfera va oltre la traversa. Nella parte finale il gol partita. È il 36’ quando, su un’azione prolungata da destra, Nurra calibra un preciso traversone che attraversa l’area, Bah si avventa sulla traiettoria, allunga il piede e insacca. Una rete che vale il successo. Il Villasimius cerca il pareggio nel finale ma l’Ossese respinge ogni tentativo e al triplice fischio finale fa esplodere la festa.

