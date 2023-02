Vince sempre il Villasimius 

ATLETICO CAGLIARI 1

VILLASIMIUS 2

Atletico Cagliari (4-3-3) : Piroddi; Bevere (40’ st Pinna), Littera, Piras, Simoni; Sanyang, Aresu (28’ st Pintor), Sedda; Vacca (23’ st Asunis), Suella (32’ st Tassi), Tumatis. In panchina Pitzalis, Manca, Monni, Pionca, Vadilonga. Allenatore Trogu.

Villasimius (4-3-3) : Maine; Bonfigli, Porcu, Chessa, Sabatel; Matta, Scalcione, Valentini; Caliendo (30’ pt Ferro), Iesu, La Valle (45’ st Mullano). In panchina Gonzalez, Masullo, Sirigu, Bernia, Taricco. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 44’ pt La Valle, 13’ st Suella, 37’ st Ferro.

Note : e spulso Trogu dell’Atletico Cagliari al 39’ st per proteste. Ammoniti Piras, Sabatel, Suella, Scalcione, Sanyang, Simoni, Porcu, Maine. Recupero 8’ pt - 6’ st.

La capolista Villasimius soffre ma alla fine si impone di misura sull’Atletico Cagliari. Al centro sportivo Brugnera gli ospiti partono in maniera propositiva: il primo squillo arriva già al 2’ con Iesu che calcia debolmente verso la porta. Al 7’ Valentini crossa in mezzo all’area per Caliendo che non aggancia la palla per poco. Nell’inizio arrembante del Villasimius al 10’ Chessa colpisce di testa spedendo il pallone fuori, mentre al 14’ ci prova ancora Iesu con una conclusione centrale da fuori area. Al quarto d’ora capitan Porcu colpisce di testa su azione da calcio piazzato ma spedisce a lato. Poco dopo arriva la prima conclusione dell’Atletico: un destro di Aresu da fuori area bloccato da Maine. Al 23’ Vacca si rende pericoloso con un tiro dal limite. Dopo che il match rimane fermo per qualche minuto per l’infortunio di Caliendo del Villasimius, al 32’ ci provano ancora i padroni di casa con Sedda da fuori area e Suella che si fa ipnotizzare dal portiere prima di concludere. Al 44’ ospiti in vantaggio grazie alla rete di La Valle, che soffia la palla al portiere, approfittando di un suo liscio, e realizza a porta vuota.

Il secondo tempo

Nella ripresa Iesu ha subito un’occasione, ma l’Atletico reagisce e trova il pareggio: calcia Vacca, il portiere respinge e Suella spedisce la palla in fondo al sacco. Dopo due minuti l’autore del gol ha una grande occasione di testa, con Maine provvidenziale a deviare sopra la traversa. Al 28’ segna Sanyang per l’Atletico ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 37’ il Villasimius trova il gol del definitivo 1-2 con Ferro che, dopo aver colto un palo, insacca sulla respinta. Nel finale i padroni di casa si spingono in avanti ma gli ospiti gestiscono la gara con attenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata