Vince Philipsen Traeen il leader 

Il belga Jasper Philipsen ha vinto in volta la nona frazione della Vuelta, classica “tappa di trasferimento”, da Monzon Templario a Saragozza lunga 163,5 chilometri. Al secondo posto Elia Viviani (Lotto) partito ai 200 metri ma beffato dal belga nell'ultimissimo tratto. Al terzo posto Ethan Vernon, portacolori della Israel Premier Tech. Il norvegese Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale. Il primo vincitore de La Vuelta 25 è anche il primo ad alzare le braccia due volte in questa edizione. Già il più veloce a Novara nella prima tappa, Philipsen ha realizzato un altro sprint impressionante per avere la meglio su Viviani.

RIPRODUZIONE RISERVATA