Vince Palau, la Pan Alfieri cade a La Maddalena 

La Capo d’Orso Palau ha ripreso a vincere. Nell’undicesima giornata della B1 femminile di volley ha battuto a Milano il Club Italia 3-1 (28-26, 20-25, 28-30, 23-25) e si rimette in corsa verso i playoff. E’ stata una partita equilibrata, dove le ragazze di Guidarini hanno mantenuto i nervi saldi nei momenti decisivi.

Nell’evento più atteso della B2 femminile, il Garibaldi La Maddalena ha battuto 3-1 la Pan Alfieri (25-20, 25-23, 27-29, 25-23) e prosegue la risalita in classifica. Le cagliaritane interrompono la loro corsa verso la zona playoff. Partita ricca di emozioni a partire dal secondo set, nel terzo il Garibaldi si procura tre match point ma l’Alfieri non si arrende e riapre la partita. Nel quarto mette la testa avanti (23-22) ma il break maddalenino chiude la partita. Vince anche La Smeralda Ossi, 3-1 al Venegono (25-18, 25-23, 17-25, 25-15). Qualche sofferenza nel secondo set, una distrazione nel terzo, poi la strada si mette in discesa. A Brugherio l’Audax Quartucciu ha perso 3-0. Nei primi due set ha dato l’impressione di farcela ma è stata superata sul traguardo.

In serie B maschile la Pallavolo Decimomannu ha perso 3-0 con Roma 7 Volley, una partita mai in discussione. I campionati di serie B riprenderanno l’11 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA