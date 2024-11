Vince Norris, poi il diluvio 

San Paolo. La doppietta papaya, prima del diluvio. La giornata di ieri a Interlagos è tutta qui, in estrema sintesi. La McLaren, che aveva ottenuto una prima fila monocolore in qualifica, ha vinto la gara Sprint del Gran premio di San Paolo, in Brasile, invertendo l’ordine di partenza, per aiutare il più possibile il proprio pilota designato per la lotta al mondiale piloti. Lando Norris ha superato e preceduto al traguardo il compagno di squadra Oscar Piastri, rosicchiando punti a Max Verstappen. L’olandese, terzo sotto la bandiera a scacchi davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, è poi retrocesso al quarto posto dopo aver scontato 5” di penalità per aver infranto il delta time cercando di sorpassare Piastri in regime di Virtual Safety Car. Così adesso l’inglese è risalito a -44 dalla vetta del Mondiale, con la prospettiva di guadagnare ancora nella gara di oggi.

Incognita pioggia

Dopo la Sprint avrebbero dovuto disputarsi le qualifiche del Gran premio in programma oggi alle 18 italiane (su Sky Sport) ma sul circuito di Interlagos (da poco riasfaltato) si è abbattuta una pioggia insistente, formando vaste pozzanghere e rivoli d'acqua. Dopo diversi rinvii, quando sopraggiungeva il tramonto, la direzione gara ha deciso il posticipo a stamattina (alle 13?) delle qualifiche. Se la pioggia, caduta abbondante già ieri sulla pista paulista, dovesse continuare, rendendo impossibile effettuare le qualifiche, si deciderà se formare la griglia con i tempi delle prime libere, con quelli delle qualifiche di venerdì o con l’ordine d’arrivo della gara Sprint. In ogni caso Verstappen sarà penalizzato di 5 posti per modifiche alla vettura.

