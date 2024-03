Vince l’astensione, posticipata la chiusura dei seggi 

Teheran. Non sembra sia servito l’appello della Guida suprema, Ali Khamenei, ad andare a votare in massa per «deludere i nemici». Gli iraniani, nelle prime elezioni dopo la morte di Masha Amini, hanno disertato le urne con un’affluenza che si profila molto bassa, tanto da indurre le autorità a posticipare di ora in ora la chiusura dei seggi. I dati ufficiali non ci sono ancora e nessuno fa trapelare numeri sull’astensione ma sembra che questa tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento e dell’Assemblea degli Esperti sia in linea con le urne di quattro anni fa quando si era registrato il dato più basso (42,5%) della storia della Repubblica islamica. «Gli occhi del mondo» sono puntati sull’Iran e la gente deve «fare felici gli amici e rendere delusi i malvagi», ha detto Khamenei.

Nei giorni scorsi, molti attivisti avevano invitato la popolazione a non partecipare alle elezioni, come segno di protesta per i problemi economici e politici ma anche per la dura repressione delle dimostrazioni dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava correttamente il velo. Sonita ha 18 anni e avrebbe potuto oggi esercitare per la prima volta il suo diritto di voto ma, come la sua famiglia e i suoi amici, ha deciso di non recarsi ai seggi, in solidarietà con i parenti dei manifestanti uccisi durante le dimostrazioni per Mahsa del 2022, dove sono morte circa 500 persone, quasi 20mila dimostranti sono stati arrestati e la condanna a morte per 9 di loro è già stata eseguita. I risultati delle elezioni sono attesi oggi ma, dopo il divieto a candidarsi per molti riformisti, si profila un Parlamento dominato da deputati ultraconservatori.

