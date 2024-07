Vince la Spagna, il trionfo del talento 

Spagna 2

Inghilterra 1

Spagna (4-2-3-1) : Simon, Carvajal, Le Normand (38’ st Nacho), Laporte, Cucurella, Rodri (1’ st Zubimendi), Ruiz, Yamal (44’ st Merino), Olmo, Williams, Morata (23’ st Oyarzabal). In panchina: 1 Raya, 13 Remiro, 5 Vivian, 9 Joselu, 11 Ferran Torres, 12 Grimaldo, 15 Alex Baena, 22 Jesus Navas, 25 Fermin Lopez. Allenatore: De La Fuente.

Inghilterra (3-4-2-1) : Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo (25’ st Palmer), Rice, Shaw, Bellingham, Foden (44’ st Toney), Kane (16’ st Watkins). In panchina: 13 Ramsdale, 23 Henderson, 8 Alexander-Arnold, 12 Trippier, 14 Konsa, 15 Dunk, 16 Gallagher, 18 Gordon, 20 Bowen, 21 Eze, 22 Gomez, 25 Wharton. Allenatore: Southgate.

Arbitro : Letexier (Francia).

Reti : nel secondo tempo, al 2’ Williams, 28’ Palmer, 41’ Oyarzabal. Angoli: 10 a 2 per la Spagna. Recupero: 2’ e 4’. Ammoniti: Kane, Stones, Watkins e Olmo per gioco falloso.

Berlino. Ha vinto la squadra più forte. Giocare bene premia e la Spagna, dopo aver conquistato un anno fa la Nations League, fa il bis sul palcoscenico di Euro 2024, succedendo all’Italia nell’albo d’oro e stabilendo un record assoluto, vincere per quattro volte il titolo continentale. Così il calcio non torna a casa, nel senso che coloro che lo hanno inventato, gli inglesi, sono di nuovo a mani vuote, come capita dal 1966, una maledizione che non riescono a sfatare. Tre anni fa avevano perso in casa, a Wembley e ai rigori, contro gli azzurri, invece all'Olympiastadion di Berlino soccombono per un gol a 4’ dalla fine di Oyarzabal, entrato al posto di Morata. Mossa azzeccata quella del ct Luis De La Fuente, il tecnico “allevato” dentro la federazione, già argento olimpico con i suoi a Tokyo.

Il talento

Alla fine è stata quindi la vittoria del talento, dell’organizzazione di gioco e della tecnica, di questa Spagna che ha in parte abrogato il tiki-taka per giocare un calcio più verticale che esalta la velocità delle due frecce, anzi le due "Ferrari” come le hanno ribattezzate, Lamine Yamal e Nico Williams, che nella fase a gironi avevano fatto girare la testa anche all’Italia. Amici fuori dal campo, sul terreno di gioco a volte si trovano davvero a occhi chiusi ed è successo anche questa sera, non la migliore recita per Yamal ma comunque di nuovo mago dei passaggi quando, al 48’, ha inventato una giocata per trovare alla perfezione Nico Williams, che di sinistro ha battuto l’incolpevole Pickford. Poi è venuto il pari di Palmer quando forse la Spagna e i suoi tifosi pensavano di aver già vinto, e invece l’Inghilterra è riuscita a riprendere il match. Ma poi la Spagna, sempre nel segno del talento e della forza del gioco, ha fatto come contro la Germania riprendendosi la partita nonostante la perdita di un elemento fondamentale come Rodri, uscito per infortunio. Il 2-1 è di Oyarzabal dopo scambio con Cucurella, al termine di un’azione corale. Giusto così, la Spagna è campione, Rodri miglior giocatore del torneo, Lamine Yamal è il miglior giovane e si è fatto il regalo più bello per il 17° compleanno, Jesus Navas può lasciare il calcio felice, lui che a 38 anni era l’unico reduce del Mondiale del 2010.

