Vince la Roma di De Rossi 

Roma 2

Verona 1

Roma (4-3-2-1) : Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola (28' pt Kristensen); Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala (13' st Zalewski), El Shaarawy (36' st Belotti); Lukaku. In panchina Svilar, Boer, Celik, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Golic, Oliveras. Allenatore De Rossi.

Verona (4-2-3-1) : Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Folorunsho; Saponara (32' st Cruz), Suslov, Mboula (1' st Bonazzoli); Djuric (32' st Henry). In panchina Chiesa, Perilli, Amione, Calabrese, Cissé, Lima Pontes. Allenatore Baroni.

Arbitro : Sacchi di Macerata.

Reti : nel pt 20' Lukaku, 25' Pellegrini; nel st 30' Folorunsho.

Roma. Buona la prima per Daniele De Rossi. Perché si può giocare anche 18 anni con la stessa maglia e provare ancora l'emozione dell'esordio. È quello che è successo all'ex capitano romanista, da martedì tecnico giallorosso dopo l'esonero di Mourinho, e in grado di cominciare la sua nuova avventura con i tre punti. Due a uno al Verona, non senza brividi, e sentimenti contrastanti in un Olimpico sempre sold out, ma in aperta polemica con calciatori e proprietà dopo la cacciata dello Special One. Non con De Rossi, al quale gli oltre 60mila spettatori hanno riservato un bentornato degno della storia di DDR in giallorosso. La squadra, invece, lo ripaga con la vittoria, la terza nell'ultimo mese per la Roma, che prova a voltare pagina dopo un girone d'andata chiuso lontano dalla zona Champions.

La partita

Ma l'Hellas è poca cosa e dura appena 20 minuti. Tanto basta a El Shaarawy per scardinare la difesa veronese con il doppio assist, prima a Lukaku e poi a Pellegrini per l'uno e due a zero giallorosso. La Roma sfrutta la serataccia di Tchatchoua e in campo mostra i primi segni di discontinuità rispetto alla gestione Mourinho. De Rossi, infatti, riparte dal 4-3-2-1, ma dopo nemmeno mezz'ora perde Spinazzola per un problema muscolare, mentre a Salerno tra sette giorni non avrà Paredes vista la diffida che pendeva sulla sua testa e il conseguente cartellino giallo. Nella ripresa, invece, il Verona approfitta di una Roma appagata, riuscendo ad accorciare negli ultimi minuti con la rete di Folorunsho e l'errore di Rui Patricio. Ma la squadra di Baroni ci aveva già provato prima in altre due circostanze vedendosi annullare il 2-1 per fallo su Karsdorp e poi sbagliando il rigore con Djuric. Al triplice fischio, però, sono i giallorossi ad esultare, con De Rossi che ha portato la squadra sotto la Curva Sud per salutare i tifosi. E proprio la tifoseria, come detto, si è presa la scena, dividendosi tra contestazione a squadra e proprietà e applausi per il neo tecnico giallorosso. Perché se all'amore verso l'ex capitano, oggi in panchina, ha fatto da contraltare il malumore cresciuto nel corso delle ultime settimane per i risultati e l'atteggiamento delle ultime partite di Pellegrini e compagni. E dunque fischi ai calciatori durante l'annuncio delle formazioni (tranne per Bove, El Shaarawy, Dybala e Lukaku) e alla proprietà (che ha viaggiato sul pullman della squadra da Trigoria all'Olimpico) per la decisione di esonerare José Mourinho.

