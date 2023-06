vince la polonia ma l’Italia cresce  

L'Italia trova la prima sconfitta della week 2 di Volley Nations League di Rotterdam: la Polonia s'impone per 3-1 (25-19, 28-26, 18-25, 25-20) spinta dai colpi di Kurek, autore di 21 punti, miglior realizzatore della gara e autentico trascinatore per i polacchi. Tra gli azzurri 18 i punti di Lavia e Romanò con 9 muri vincenti di squadra. L'Italia trova così la prima sconfitta della settimana e la terza in generale portando dall'Olanda tre vittorie e 9 punti, fondamentali per una classifica che vede attualmente gli azzurri al settimo posto, con la Polonia che passa proprio gli azzurri portandosi in sesta posizione. L'Italia conclude la sua settimana olandese, proiettandosi così alla terza ed ultima (prima delle Finals), in programma nelle Filippine, a Pasay City, dal 4 all'8 luglio. «In questa settimana l'obiettivo era fare punti e riprendere alcuni meccanismi, cercare di crescere sotto alcuni aspetti non solo tecnico-tattici», spiega il ct azzurro, Ferdinando De Giorgi. «Abbiamo fatto un percorso buono, la squadra ha sempre dimostrato presenza, ci è mancata un po' la qualità».

