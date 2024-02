Vince la Lanteri, nel Siniscola cinque espulsioni 

Lanteri 2

Siniscola 1

Lanteri (4-3-3) : Camboni, Tolu, Sotgiu, Delogu, Nieddu, Zichi (37’ st Brizzi), Caggiari, Deiola (28’ st Pisano), Zappino, Dettori (35’ st Cubeddu), Florenzano. In panchina Satta, Fauli, Pala, Sini, Cresci, Usai. Allenatore Piras.

Siniscola (4-2-3-1) : Pedelaco, Sirigu, J. Pandiani, Leoncini (25’ st An. Crisci), Meloni, A. Pandiani, Stefanoni, Corda, Scanu, Ligio, Perticarari (27’ st Corrias). In panchina Soro, Canu, Castangia, Mereu, Mulargiu. Allenatore Al. Crisci.

Arbitro : Tidili di Cagliari.

Reti : pt 10’ A. Pandiani; st 7’ Dettori (r), 11’ Nieddu.

Note : espulsi Corrias, Ligio, Pedelaco, Meloni, Al. Crisci; ammoniti Florenzano, Zichi, Pisano, A. Pandiani, Stefanoni, Corda, Meloni, Scanu.

SASSARI. La semifinale d’andata della Coppa Italia di Promozione se l’aggiudica, di misura e in rimonta, la Lanteri, con uno-due in avvio di ripresa che stende un Siniscola quasi perfetto nei primi 45’. La partenza è di marca ospite con la bordata dal limite di Corda al 3’ (murata dal decisivo colpo di reni di Camboni) e le ordinate trame offensive che portano al gol del vantaggio: al 10’ Ligio, dall’out di destra, taglia l’area con una rasoiata su cui accorre il lesto Axel Pandiani, abile ad aprire il piatto mancino e ad angolare in rete. I sassaresi, in affanno in fase di costruzione, si affidano all’attacco a due tempi con la boa Oggiano, braccato da Corda (migliore in campo), e Scanu, padroni delle seconde palle e del centrocampo. Il primo tempo scivola mesto verso l’intervallo con bozze di manovre interrotte prima di trasformarsi in pericolo.

Un tiro a giro di Ligio (2’), smanacciato da Camboni, battezza la ripresa. Poi, come un lampo, Dettori sfonda sulla sinistra (5’) e appoggia a Caggiari che crossa in mezzo trovando la mano di Jorge Pandiani per un rigore polemico. Dal dischetto lo stesso Dettori insacca di potenza. Il Siniscola inspiegabilmente va in blackout e la Lanteri raddoppia, da corner, con la capocciata di Nieddu (11’) dopo l’errore, a porta sguarnita, di Florenzano (9’). Gli animi si accendono, il gioco si frammenta e muore lentamente, in un vortice di gialli e rossi (i baroniesi termineranno in 9) che si protrarrà anche dopo la fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA