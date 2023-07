Vince Kwiato, Pogacar a 9” dalla vetta 

L’impresa solitaria di Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) ha caratterizzato ieri la la 13ª tappa del Tour de France, di 137,8 km,con arrivo sul Col de Grand Colombier. Il polacco ha preceduto di 47” Maxim Van Gils, unico superstite si una numerosa fuga. I big si sono studiati, la Uae Emirates ha fatto il passo per tutta la salita e, a 500 metri dall’arrivo, Tadej Pogacar ha tentato lo scatto, e si è preso il terzo posto a 50”, staccando di 4” la maglia gialla Jonas Vingegaard (4°) e guadagnando anche 4” di abbuono. Adesso in classifica ha un riotardo di 9” dal rivale della Jumbo-Visma. Oggi ancora Alpi con il primo dei due tapponi, da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil di 151,8 km. Domani arrivo in quota a Saint-Gervais Mont-Blanc.

