Vince il Terralba ma passa il Guspini  

Guspini 0

Terralba 1

Guspini (4-4-2) : Saba, Ambu, Pinna, Chessa (13’st M. Medda), Montesuelli, Fadda, Scanu (23’st Agostinelli), Pusceddu (31’st Piro), Carta (8’st Garau), Marci (23’st Cardia), G. Medda. In panchina Fortuna, Uccheddu, Zucca, Mantega. All. Mura (Dessi squalificato).

Terralba (4-3-3) : Cabasino, L. Orrù, Onnis, Ennas, Ciarniello, Pitzalis, Piras, Grussu (42’st Scanu), Quinceno (1’st Ramos), Atzori, Lasi (4’st Cammarata). In panchina A. Orrù. All. Firinu.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Rete: 42’pt Grussu.

Note: ammoniti G. Medda, Montesuelli, Atzori. Angoli 6-2 per il Guspini. Recupero 1’pt, 5’st.

Guspini. Al Comunale vince il Terralba ma passa il turno – forte del 3-1 dell’andata – il Guspini, che in semifinale se la vedrà col Lanusei. Il gol che riaccende le speranze degli ospiti lo realizza Grussu nel finale dei primi 45’ dal limite con una gran botta. Questo, visto l’andamento del match, è Il massimo che potevano raccogliere gli ospiti dal momento che, gol a parte e nonostante il massiccio turn over deciso da Dessì, il Guspini non è rimasto a guardare sfiorando il gol due volte con Scanu e una con Medda e nel finale grazie ad alcuni contropiedi di Agostinelli.

Il Guspini parte con il piede giusto ma senza andare in gol e così al 42’, quasi inaspettatamente gli ospiti trovano il vantaggio con un grande conclusione di Grussu. La ripresa è un copia e incolla dei primi 45’: tre buone opportunità per i ragazzi di Dessì, due per Agostinelli una con Scanu, e proprio sul finire una per gli ospiti miracolosamente messa in angolo da Saba.

