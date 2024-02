Vince il Setterosa, Minisini cerca il podio 

Doha. Bis del Setterosa ai mondiali di Doha. Le azzurre della pallanuoto hanno superato senza difficoltà il Sudafrica per 25-3 (6-1, 5-1, 6-1, 8-0) dopo aver battuto all'esordio la Gran Bretagna. Domani contro il Canada si giocheranno il passaggio ai quarti di finale e in caso di successo farebbero un altro passo verso i Giochi di Parigi. Nel match con le sudafricane cinquina di Giustini e quaterne di Bianconi e Marletta con l'attacco che segna il 100% in superiorità. «Una partita da archiviare, perché ora inizia il mondiale vero quello che stiamo preparando da giorni», ammonisce il ct Carlo Silipo. Oggi giornata cruciale per il Settebello che alle 18.30 affronta i campioni in carica dell’Ungheria.

Artistico

Nel nuoto artistico (l’ex sincronizzato), ieri ai Mondiali in Qatar la squadra italiana ha chiuso al quinto posto la prova tecnica. Un buon piazzamento ai fini della classifica generale che determinerà la qualificazione olimpica. Linda Cerruti, Marta Iacoaccci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno riproposto la loro disco dance elettronica, effettuandola senza penalità e con 18 punti in più rispetto al preliminare (260,81). La prova è stata vinta dalla Cina (299.87), davanti a Spagna e Giappone. Oggi affronterà invece la finale del solo libero Giorgio Minisini, che domenica sera è tornato sul podio iridato (argento nel singolo tecnico) e che ieri ha chiuso il preliminare al terzo posto.

