Vince il rispetto, i ragazzi alla prova della maturità 

Mentre i 500mila maturandi italiani erano impegnati nella prova di italiano, sui social, certifica la società di analisi Arcadia, l’hashtag #leparolevalgono dava già l’idea del gradimento degli utenti per la traccia del tema sulla parola Rispetto (scelta nel 2024 dall’Istituto Treccani come “parola dell’anno”) ispirata a un articolo pubblicato su Avvenire. Ed è stato proprio questo uno dei temi preferiti dai quasi 12.500 studenti sardi che ieri hanno affrontato la prima delle due prove scritte dell’esame di maturità. Tanti hanno scelto il tema sull’indignazione come motore dei social, e chissà se i ragazzi sono riusciti a vivisezionare il diabolico meccanismo che si alimenta perlopiù di fake news e spinge gli utenti a una reazione buona solo per alimentare odio. Temi di attualità che, con le tracce su Borsellino e i giovani, gli anni Trenta e il New Deal; l’Antropocene e l’impatto umano sul pianeta; Pasolini e Tomasi di Lampedusa, hanno smentito le previsioni dei tanti che davano come certi la guerra, Gabriele D’Annunzio, la piaga dei femminicidi eccetera.

Le preferenze

Le scelte fatte dai ragazzi sardi hanno rispecchiato esattamente quelle dei coetanei di tutto il Paese: la traccia sul rispetto è stata svolta dal 40,3% degli studenti; a seguire (15,4%) il tema sull’indignazione, quello su Borsellino (13,6%) e il New Deal (12,8), mentre Pasolini è stato scelto solo dal 7,4% dei maturandi. «A parte le tracce sulla poesia di Pasolini e Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, mi sono sembrati tutti temi vicini all’esperienza dei ragazzi, buoni per richiamarli alla riflessione». Massimo De Pau, capo dell’Anp (l’associazione dei presidi) e dirigente dell’istituto di istruzione superiore Satta di Macomer, presiede la commissione d’esame al liceo scientifico di Siniscola. «La maggior parte dei nostri ragazzi», dice, «hanno scelto la traccia sul rispetto, quella sull’indignazione nei social, e anche Borsellino».

La formazione

«Ottima cosa la proposta dei temi su Borsellino e Pasolini», avvisa Claudia Secci, pedagogista dell’Università di Cagliari. Il giudice antimafia e il grande intellettuale. «Due figure che aiutano la formazione del carattere morale, anche e soprattutto dei ragazzi. Per questo», puntualizza la professoressa, «sarebbe bene che riflessioni di questo tipo non rimanessero un rito isolato all’esame di maturità. Occorre parlarne durante gli anni della scuola, e che se ne continui a parlare in qualche modo anche dopo». A Roberto Puggioni, docente di Letteratura italiana dell’Università di Cagliari, è piaciuta «la traccia sulla parola rispetto, come invito a prendersi cura, a uscire da quella sorta di presente permanente in cui vivono i ragazzi di oggi, spesso senza porsi il problema di dover essere selettivi, di valutare le fonti, di esercitare i pensiero critico».

Il programma non fatto

Quanto ai due temi letterari, sulla quota di preferenze da parte degli studenti non può non incidere il fatto che spesso il programma di letteratura (come quello di storia) si ferma alla prima metà del Novecento, fino alla seconda guerra mondiale. Lo conferma anche un’indagine di Skuola.net che ha coinvolto mille maturandi. Non saranno dunque tanti i ragazzi che hanno studiato Pasolini e Tomasi di Lampedusa.

La serie Netflix

«Dipende sempre dai docenti, ma penso che a questa parte del programma tanti non siano arrivati», dice Monica Farnetti, scrittrice e ordinaria di Letteratura italiana dell’Università di Sassari. «Tuttavia, io credo che sull’opera di Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo, si debba fare un discorso diverso perché la nuova serie Netflix ha fatto da acceleratore, ha fatto conoscere storia e personaggi a un pubblico che non ha letto il romanzo». È ciò che è successo, sottolinea, «con Goliarda Sapienza, scrittrice conosciuta da tutte le donne della mia generazione, oggi arrivata al grande pubblico solo grazie al film di Mario Martone. Questa cosa mi spaventa: è l’intelligenza che sta cambiando forma, ma forse anche qualità perché l’occhio deve essere colpito prima ancora che il cervello si metta a lavorare».

