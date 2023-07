Vince il Pp, ma la maggioranza non c’è 

Vincono i Popolari, tengono i Socialisti, crollano i sovranisti di Vox: la destra non ha la maggioranza per governare. È la fotografia del voto in Spagna, con il Partito popolare di Feijóo che si attesta a 136 seggi, il Psoe di Sanchez a 122. Terzo Vox con 33 parlamentari, quarta la sinistra di Sumar con 31. Il blocco delle destre si ferma a 169 seggi, 7 in meno della soglia della maggioranza assoluta alle Cortes che è di 176 seggi. Ottima l’affluenza alle urne – 70,36% – ben quattro punti percentuali in più rispetto al 2019, soprattutto grazie al voto per corrispondenza.

Incarico complicato

Quel “bimbo felice” nato in un minuscolo paesino della Galizia, nella Spagna rurale profonda, in gioventù aspirante giudice, non rinuncerà però al sogno della Moncloa. Alberto Núñez Feijóo, 61enne senatore e candidato premier del Partito popolare spagnolo, ha vinto le elezioni, facendo guadagnare al suo partito ben 47 seggi rispetto alle precedenti elezioni, ma la maggioranza prevista da molti sondaggisti non è arrivata. Chiederà comunque di avere l’incarico di formare il nuovo governo, tentando magari di imbarcare all’ultimo qualcuno degli altri partiti che si sono spartiti il resto dei seggi. La sua promessa regina resta quella di “abrogare il sanchismo”, come le opposizioni definiscono lo stile e l’azione di governo del suo rivale socialista Pedro Sánchez, un misto, a loro dire, di decisionismo, cinismo, e arroganza.

La corsa

Feijóo è arrivato all'appuntamento elettorale dopo 15 mesi al timone del Pp. E con ampi trascorsi da leader territoriale: sono ben quattro i mandati consecutivi da governatore galiziano (2009 2022). Quel percorso da navigato amministratore locale – in grado però di influire anche sugli equilibri politici centrali, sempre con toni pacati, senza strepiti - subisce una virata improvvisa a febbraio 2022: momento in cui i popolari invocano a gran voce la sua discesa in campo nazionale per mettere ordine in un partito arrivato a rischio implosione. La risposta non si fa attendere: l’obiettivo, riportare il Partido Popular, fiaccato da tanti scandali giudiziari, ai fasti dei tempi migliori, quelli dei governi di José María Aznar e Mariano Rajoy.

Crolla Vox, sorpresa Psoe

A sorprendere in negativo è stata invece la caduta rumorosa della destra di Vox guidata da Santiago Abascal, che ha perso 19 seggi rispetto alla precedente tornata elettorale. Un crollo non previsto che ha di fatto tolto a Feijóo una maggioranza che alla vigilia del voto appariva certa. A influire però anche la tenuta, anche questa parzialmente inattesa, del partito socialista del premier dimissionario Pedro Sanchez, che non solo non ha perso voti rispetto al 2019 ma anzi ha guadagnato due seggi fermandosi a poco più di un punto percentuale dai popolari. Un risultato determinato da una profonda mobilitazione dei territori tradizionali, Andalusia e Catalogna. Il messaggio dunque è chiaro: la Spagna ha respinto la svolta a destra. Ora inizia il rebus delle possibili alleanze sia a destra che a sinistra. Senza escludere persino un clamoroso ritorno alle elezioni.

