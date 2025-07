Vince il Gala, i rossoblù durano un tempo 

Galatasaray 3

Cagliari 1

Galatasaray (4-2-3-1-): Guvenc, Sanchez (64’ Bardakci), Aykan (64’ Torreira), Jacobs, Frankowsky (46’ Uniay), Kutlu (64’ Gabriel Sara), Lemina (46’ Jelert), Elmali (64’ Kohn), Sallay (64’ Demir) , Kutucu (64’ Algun), Ylmaz (64’ Baltaci) . In panchina A disposizione: Jankat, Abdulkerim, Metehan, Arda, Yunus. Allenatore Buruk.

Cagliari (3-5-2) : Caprile (Radunovic 46’, Iliev 49’), Wieteska (72’ Luperto), Deiola (84’ Pintus), Obert (72’ Veroli), Zappa (72’ Di Pardo), Adopo (83’ Cavuoti), Prati (77’ Felici), Liteta (72’ Rog), Zortea (78’ Idrissi), Luvumbo (71’ Vinciguerra), Piccoli (72’ Borrelli). In panchina Ciocci, Sulev, Trepy. Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Gishamer (Linz).

Reti: 16’ Adopo, 20’ Sallay, 30’ Ylmaz, 58’ Unyay.

Note: angoli 4-1 Cagliari.

L’amichevole austriaca la vince la corazzata turca Galatasaray, il Cagliari regge un tempo, va in vantaggio poi cede davanti a una formazione più robusta e già pronta per il campionato.

Primo tempo

Il Cagliari inizia con un inedito trio difensivo: Wieteska-Deiola-Ober, da una parte Zappa e a sinistra Zortea sono gli esterni di un reparto che diventa “a cinque” in fase di non possesso. In mezzo Prati con Adopo a destra e Liteta a sinistra, Luvumbo dà una mano a Piccoli. I rossoblù partono un po’ accucciati nella loro metà campo, i turchi per un quarto d’ora tengono la formazione di Pisacane prigioniera. Caprile all’8’ e sul corner seguente regala le prime due parate della stagione, la seconda su colpo di testa ravvicinato di Lemina. Al 16’ il contropiede condotto con forza e autorità da Piccoli consente a Luvumbo di battere a rete a botta sicura, ma la parata di Guvenc gli nega il secondo gol di fila. Sul calcio d’angolo da sinistra, Zortea entra in area e di esterno destro mette una palla a mezza altezza sulla quale si avventa Adopo che, di testa, porta in vantaggio i suoi.

Cagliari compatto, non sbanda e cerca di tamponare dovunque ci sia bisogno. Il Galatasary però pareggia subito, cross da sinistra e Sallay anticipa un dormiente Wieteska. I turchi crescono ma il Cagliari non abbassa la testa, al 26’ un’altra bella parata di Caprile su Ayan. Al 30’, invece, va meno bene: gaffe difensiva di Deiola e Wieteska e Ylmaz ne approfitta, infilando Caprile, 2-1.Ora il Cagliari sbanda, prima di affidarsi ancora a Luvumbo, che scappa a destra, supera Elmali in velocità, entra in area e il suo cross non trova nessuno, 6 minuti dopo centra il palo dopo una cavalcata a tutta fascia sempre partendo da destra.

Secondo tempo

Pisacane cambia solo Caprile per Radunovic, ma l’atmosfera internazionale non porta bene al colosso serbo, che dopo 4 minuti si accomoda sul prato e chiede il cambio: il polpaccio sinistro cede quasi subito, al suo posto il giovane Iliev, portiere della Primavera. All’8’ ci prova Luvumbo da fuori, palla altissima.

Non passa un quarto d’ora che il Gala fa il terzo: la punizione da destra è un cross perfetto per il 2007 Unyay, che di testa sovrasta Zortea e infila il malcapitato Iliev, 3-1.

Buruk schiera anche Morata, con lui altri sei cambi. Al 23’, dentro una ripresa anonima, non riesce a Piccoli la giocata di tacco in aera, unico sussulto dei rossoblù che lentamente si spengono. Minuto 26’, Pisacane decide per cinque cambi, ecco Vinciguerra, Borrelli, Di Pardo, Rog e Luperto e al 32’ proprio lo spunto di Vinciguerra da destra non è raccolto dai compagni.

Dentro anche Idrissi e Felici (33’), due minuti e il laterale di Sadali spreca un contropiede interessante con una palla regalata alla difesa turca. Al 38’ Pintus e Cavuoti dentro, la partita che si chiude praticamente senza recupero. Ha vinto la fatica, questa sera a Linz.

RIPRODUZIONE RISERVATA