Coppa Italia.
08 settembre 2025 alle 00:35

Vince il Coghinas Decisivo Meli 

Coghinas 2

Castelsardo 1

Coghinas (4-4-2) : Perez, De La Mata, Deriu, Val Pablo (42’ st. Borra), Ligios, Ramirez, Radovanovic, Troisi (17’ st. Bo), Viale (15’ st. Fiorentino), Meli, Doukar (34’st. Burrelli). In panchina Carbonara, Serra, Alessandro Ruiu, Figueiras, Zanettini. All. Congiu.

Castelsardo (4-4-2) : Moroni, Ubertazzi, Manca, Fiori, Ravot (32’ st. Giovanni Tugulu), Mastino, Pinna, Mattia Fadda (28’ st. Gadau), Andrea Fadda (38’ st. Simone Tugulu), Abozzi, Gaspa. In panchina Manuel Tugulu, Grigoras, Asara, Sini, Sanna, Piana. All. Marinu.

Arbitro : Mugoni di Nuoro.

Reti: 33’ pt. Troisi, 18’ st. Gaspa, 30’ st. Meli.

Note: ammoniti Abozzi, Mattia Fadda, Mastino, Pinna, Troisi, Ubertazzi, Val Pablo. Espulso Gaspa.

Il Coghinas si aggiudica il derby dell’Anglona. Vantaggio al 33’ con Troisi che realizza dal limite dell’area. Nella ripresa il Castelsardo trova al 18’ il pareggio di Gaspa, assist di Mastino. Il Coghinas si riorganizza e cerca di ribaltare la gara. Al 30’ su un tiro ravvicinato Meli trova la via della rete. Da quel momento in poi il Coghinas potrebbe dilagare ma il risultato non cambia.

