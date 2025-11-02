VaiOnline
Al Vanni Sanna.
03 novembre 2025 alle 00:06

vince il carpi, la torres non c’è più 

Rossoblù a picco, la società esonera Pazienza e affida la squadra a Marco Sanna 

Torres 0

Carpi 1

Torres (4-3-1-2) : Zaccagno; Fabriani (33’ st Lunghi), Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico (33’ st Zambataro), Mastinu (37’ st Brentan); Carboni (20’ st Di Stefano); Diakite, Musso. In panchina Marano, Petriccione, Frau, Biagetti, Lattanzio, Dumani, Bonin, Masala, Starita. Allenatore Pazienza.

Carpi (3-4-2-1) : Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti (40’ st Visani); Tcheuna (13’ st Rigo), Rosetti (18’ st Amayah), Figoli, Cecotti; Cortesi, Pietra (18’ st Sall); Stanzani. In panchina Scacchetti Perta, Lombardi, Mahrani, Toure, Arcopinto, Visani. Allenatore Cassani.

Arbitro : Picardi di Viareggio.

Rete : st 33’ Cortesi (r).

Note : ammoniti Stanzani. Spettatori 2948 (31 ospiti).

Sassari. La Torres perde gara e Pazienza. Due ore dopo la sconfitta al “Vanni Sanna” contro il Carpi, la società rossoblù comunica di «aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Michele Pazienza. Non faranno più parte dello staff del Club anche il vice allenatore Antonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila».

Il cambio

La squadra è stata affidata «temporaneamente» a Marco Sanna, attuale tecnico della Primavera rossoblù. La settima sconfitta e la settima gara senza gol hanno convinto la dirigenza a prendere un provvedimento che era stato rinviato qualche settimana fa. Una scossa andava data, perché se è vero che nel primo tempo si sono rivisti personalità e un po’ di gioco il risultato alla fine è stato identico e la Torres adesso è penultima. Già da un mese circola il nome di Michele Fini, doppio ex rossoblù (di Torres e Cagliari) ora alla guida del Latte Dolce, club controllato anch’esso da Abinsula (proprietaria dei rossoblù). Soluzione che consentirebbe di non gravare troppo sulle casse sociali, dal momento che a libro paga c’è ancora Alfonso Greco, che aveva ancora un anno di contratto, e allo stesso Pazienza era stato fatto un triennale.

La cronaca

La partita. Subito avanti la Torres, dal corner sinistro incorna Diakite angolato ma c’è una deviazione e la palla sfiora il palo. Rossoblù aggressivi. Carboni imposta con Mastinu e Giorico. C’è gioco finalmente. Ma non il gol: Giorico sfiora la traversa al 30’, Sala allarga troppo il diagonale di testa. I rossoblù protestano per due falli in area: al 16’ Musso spalle alla porta viene cinturato da Panelli; al 35’ Sala viene colpito da dietro da un difensore e finisce a terra ma neppure il Var convince l’arbitro.

Nel secondo tempo cresce il Carpi: Zaccagno respinge i tiri di Cortesi (50’) e Rossini (52’) e al 70’ il Var segnala un rigore non visto inizialmente dall’arbitro per fallo di Giorico su Sall. Batte Cortesi di potenza e precisione. E alla fine arrivano anche fischi, seppur non compatti.

