Vince il Calangianus ma passa il Tempio  

Calangianus 1

Tempio 0

Calangianus ( 3-5-2 ) Forzati, Putzu, Azara (29 st Nolasco), Dombrovoschi, Ciganha, Ferrari, N. Mancini, Del Sodato, Lemiechevsky, Barbuio (11 st Vitetta), Tusacciu. In panchina A. Inzaina, Gori, Ena, R. Mancini. All. Sassu.

Tempio ( 4-3-3 ) Truddaiu, Latte (10 st Coradduzza), Arca, Dias, Serra, Zappareddu (10 st Bulla), Sabino (10 st Sanna), Demurtas, Igene, Aiana (41 st Masia), Donati (16 st Virdis). In panchina Amadu, Augias, Asara, Fois. All. Cantara.

Arbitro: Virgili di Olbia.

Rete : 7 pt Putzu.

Calangianus . Il calcio, quello vero, alla fine fa supera gli equivoci dell’andata fra Tempio e Calangianus. Ieri, davanti al corretto pubblico del “ Signora Chiara”, vince il Calangianus ma è il Tempio a passare in virtù del 4 a 2 dell’andata al “Manconi”. Trascorsi appena 7 minuti, i giallorossi vanno in goal: sugli sviluppi di un corner il più lesto è Putzu (assente per squalifica a Tempio), che la mette dentro. Al 14’ è Lemiechevsky a tentare un pallonetto dalla distanza che però sorvola la traversa. Mentre al 28’ è bravissimo il portiere locale Forzati a intercettare una pericolosa conclusione di Sabino. Nella ripresa al 20’ il neo entrato Bulla manda a fil di palo. Al 23’ Tempio in 10. Non accade altro e i galletti portano a casa la qualificazione.

