Vince Fico, l’Orban slovacco: «Basta con le armi all’Ucraina» 

BRATISLAVA. Svolta in Slovacchia, l’ex premier filorusso Robert Fico ha vinto le elezioni legislative anticipate e si è ripreso il Paese con due parole d’ordine: stop all’invio di armi all’Ucraina e stop ai migranti. Lo spoglio ha clamorosamente smentito i primi dati degli exit poll e ha avvicinato la Slovacchia molto più all’Ungheria sovranista di Viktor Orban che a Bruxelles. Ora il partito di sinistra populista Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd), con il 22,9% dei consensi e quindi ben 42 dei 150 seggi del parlamento monocamerale di Bratislava, negozierà per due settimane per la composizione del nuovo governo. Nelle sue prime dichiarazioni Fico ha ribadito che il suo governo sarà «pronto ad aiutare l’Ucraina a livello umanitario e con la ricostruzione, ma non con gli armamenti», anche perché la Slovacchia «ha problemi maggiori che non l’Ucraina». Un’inversione a U per un Paese che condivide il confine orientale con l’Ucraina ed è stato uno dei suoi più forti sostenitori sin dall'inizio del conflitto, profilandosi come la prima nazione ad inviare missili di difesa aerea e jet da combattimento all'inizio di quest’anno.

Per i socialisti europei il risultato slovacco è un problema: lo Smer fa parte del Pse. Il presidente svedese Stefan Lofven alla vigilia del voto diceva che se Fico governerà con l’estrema destra e manterrà la promessa del disimpegno sull’Ucraina sarà cacciato. E il Pd sarà in prima linea per espellerlo.

