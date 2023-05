Vince Angelo Milia: un ingegnere guiderà il Municipio 

Un ingegnere alla guida del Municipio di Teulada. È Angelo Milia, 52 anni, il nuovo sindaco: con 788 voti ha preceduto Alessandro Serafini (ex vice di Daniele Serra che non poteva più ricandidarsi dopo due mandati che si è fermato a 644), Antonello Tanas (che si è fermato a quota 458) e Mauro Serra (280).

Milia non nasconde la sua soddisfazione: «La nostra lista ha cercato di rappresentare professioni, imprenditori e persone apprezzate nella comunità. L’elettorato ha premiato una campagna elettorale non urlata, che non recriminava ma proponeva un percorso nuovo. Uno dei nostri primi compiti sarà di parlare ai cittadini, con il mezzo che la legge consente, il Consiglio Comunale. Faremo dichiarazioni programmatiche quanto più possibile condivise, il frazionamento ci danneggia, ne sono cosciente».

Già, perché per questa tornata amministrativa a Teulada erano schierati 52 candidati, per spartirsi poco più di 2000 voti validi, cioè un candidato ogni 40 elettori. Si spiega così lo schieramento di aspiranti consiglieri comunali nella sede del Seggio; più che una caccia al voto, una caccia all’uomo-elettore, all’amico dimenticato o al parente ritrovato. La memoria ritorna alle battaglie elettorali di altri tempi, ai confronti Dc-Pci all’ultimo voto, quando gli eletti in Consiglio erano 20 e non 12. E si sono rivisti politici di ritorno, neofiti e aspiranti leader fianco a fianco.

I motivi per cui i teuladini hanno deciso di mettersi in gioco sono molti: dalla volontà di far bene, alla voglia di contrastare lo spopolamento. I numeri sono impietosi: dieci anni fa Teulada sfiorava 4000 abitanti, oggi si prepara a lasciare i 3000, con un ritmo preoccupante. Allarmi condivisi negli appelli al voto nei comizi di venerdì, seppure rivestiti di ottimismo, con propositi realistici o futuribili, idee perseguibili e altre già sperimentate.

Alla chiusura del seggio hanno votato il 65,17per cento (contro il 66,48 di cinque anni fa). E da oggi Angelo Milia guiderà il paese: «Ringrazio la mia famiglia, tutti i teuladini e la squadra che mi ha sostenuto».