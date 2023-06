Vince al Lotto, il paese sa chi è 

Un fortunato scommettitore martedì scorso ha centrato al 10 e Lotto una vincita da 20 mila euro. la giocata è stata fatta martedì scorso nel bar tabacchi Zarra di Brunella, frazione di Torpè dove è stata subito festa per il premio ottenuto con una schedina di 3 euro. Il fortunato giocatore ha infatti centrato un 8 con doppio oro.

«È bello gioire con chi riesce a centrare premi di questo livello – afferma Davide Ruiu che lavora nel bar – due anni fa lo avevamo già fatto per una vincita quasi uguale. Se il vincitore è un giocatore assiduo? No, gli capita di fare qualche puntata ogni tanto». A Brunella,che conta una popolazione di poche centinaia di persone, ci si conosce tutti e anche in questo caso il nome della persona baciata dalla fortuna è noto a tutti, ma nessuno lo svela.