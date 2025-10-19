Vince 50mila euro ad “Affari Tuoi” 

Ha portato a casa 50mila euro dopo un’appassionante partita di alti e bassi, incitato e sostenuto dal pubblico, sfiorando oltretutto il pacco d’oro che conteneva 300mila euro. Un’avventura comunque fortunata quella di Efisio Cocco, di Guasila, concorrente di Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto con successo da Stefano De Martino su Rai Uno. Con accanto la moglie Fabiana, Cocco ha condotto la sfida col Dottore nell’arena del Teatro delle Vittorie, tenendo i nervi salvi e sfoggiando un bel sorriso, anche dopo il colpo di scena riservato dall’apertura del pacco numero 17 – che aveva ceduto con uno scambio – che invece conteneva 300mila euro.

Alla fine gli sono rimasti 50mila euro da una parte, 1 euro dall’altra. Il Dottore offre il cambio e lui accetta: nel suo nuovo pacco ci sono 50mila euro. Non il bottino più importante, ma una bella avventura comunque dopo aver partecipato al programma dal podio della Sardegna, in mezzo alla corona dei concorrenti che rappresentano le regioni italiane. Un’esperienza che porta tutti i concorrenti a stringere belle amicizie e a raccontare ciascuno della propria terra. Efisio Cocco è tornato a Guasila con la soddisfazione di una vincita di tutto rispetto e il ricordo di una bellissima esperienza.

