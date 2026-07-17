Vince 35mila euro alla Ruota della Fortuna  

Silvia Spiga, commerciante di 49 anni, è la nuova campionessa de “La Ruota della Fortuna”, il popolare gioco a premi televisivo condotto da Gerry Scotti in prima serata su Canale 5. Nella puntata di giovedì scorso ha sbaragliato la concorrenza con una prova autorevole senza sbavature. Disinvolta e sicura davanti alle telecamere, è riuscita a portarsi a casa oltre 35mila euro. L’intuizione nel gioco finale della “Ruota della Meraviglie” le ha consentito di sommare 10mila euro ai 25.300 accumulati nel corso della sfida. Ad accompagnarla negli studi di Canale 5, il marito Pier Vitale Atzu, assessore comunale di Dolianova, con il quale lavora nel negozio di abbigliamento di famiglia. Una vittoria salutata con grande entusiasmo non solo a Dolianova, dove la concorrente risiede da tempo, ma anche a Serdiana, suo paese d’origine. Tantissimi i messaggi di auguri sui gruppi social. ( c.z. )

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