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Assemini.
11 giugno 2026 alle 00:31

Vince 122mila euro alla Ruota della fortuna 

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Quando alla fine del gioco, dopo aver girato per l’ultima volta la ruota e aver già vinto 22.600 euro, Martina Deidda, 41 anni, ha scelto la busta tra quelle che Gerry Scotti le stava proponendo, la psicologa di Assemini probabilmente non pensava di essere baciata dalla Dea bendata, trovando all’interno uno dei premi più ambiti: 100mila euro. Si è chiusa con una vincita di quelle che fanno rumore la puntata di ieri della Ruota della fortuna, la popolare trasmissione a premi di Canale 5 che ha visto la partecipazione della concorrente sarda.

«Sono felicissima», racconta al telefono, «mi ha iscritto il mio compagno perché seguiamo assieme il programma e ha visto che davo sempre le soluzioni. Poi ho fatto i provini e mi hanno selezionata, così siamo partiti». Ieri la messa in onda, con Martina che ha indovinato le frasi proposte dal gioco e il fidanzato cagliaritano, Andrea Piras, che l’ha sostenuta sino all’ultimo. E alla fine, dalle mani di Gerry Scotti, è arrivata la busta con i 100mila euro che si sono sommato a quelli che aveva già vinto. «Cosa ci farò?», sorride, «stiamo costruendo casa, li useremo per questo». (fr.pi.)

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