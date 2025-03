Vince 10mila euro al SuperEnalotto ma non incassa il premio 

Vince 10 mila euro all’iniziativa speciale “Regala un sogno” del SuperEnalotto SuperStar ma dopo oltre due mesi il fortunato giocatore non si è ancora presentato a ritirare il premio. Giallo ad Arbus nella tabaccheria di Stefania Marongiu per una schedina giocata poco prima di Natale: la vincita non è ancora stata riscossa.

«Della vincita – racconta la titolare – sono venuta a conoscenza qualche giorno fa. Solitamente nella nostra ricevitoria giocano persone del posto, durante le festività di fine anno arrivano però tanti parenti. Chi possa essere il giocatore non lo so. Il fatto è che a giorni scade la possibilità di ritirare la somma, e mi dispiace che vada persa”.

Le prossime scadenze per la riscossione dei premi, in base alla data del concorso giocato, sono il 17, 19, 20 e 21 marzo.

«Ho sottomano il codice della schedina vincente», prosegue Marongiu. «È relativa all’estrazione numeor 304 del 21 dicembre scorso. Ci auguriamo che il giocatore se ne accorga. Noi consigliamo sempre ai giocatori di far verificare a noi le schedine, perché il terminale, in automatico, ci dice se ci sono vincite o meno. Molte volte uno non si rende conto di aver vinto perché non controlla le iniziative speciali, i concorsi, e magari butta una schedina vincente. Un peccato». (s. r.)

